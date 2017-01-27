Dünya ilaç devlerinin gündemi: Pazar payı artan Biyoteknolojik ilaçlar

Biyoteknolojik ürünler ilaç sektörünün yüzde 17’sini oluşturuyor! İlaç sektörünün geleceğini oluşturan biyoteknolojik ilaçların dünya ilaç pazarındaki yeri gün geçtikçe artıyor. İlaç sektörü biyoteknolojik ürünlere doğru yönelirken, dünya üzerindeki ilaç üreticileri ve satıcıları Ortadoğu, Kuzey Afrika, Orta Asya ve Kafkasya bölgelerindeki pazar payını keşfetmeye başladı. Bu potansiyelin farkında olan CPhI İstanbul, sektöre yön verecek olan biyoteknoloji konusunu bu yıl fuar seminer programına ekledi. Bu yıl biyoteknoloji ile ilgili dünyadaki gelişmeleri CPhI İstanbul’da tek bir çatı altında toplamaya hazırlandıklarını belirten UBM EMEA İstanbul Marka Direktörü Mehmet Dükkancı; Türkiye’nin jeopolitik konumu sayesinde ilaç sektöründe küresel bir oyuncu olabileceğini aktarıyor.

Türkiye jeopolitik konumu ile cazibe merkezi olabilir

2016 itibariyle küresel ilaç pazarının yaklaşık yüzde 20’sini oluşturan biyoteknolojik ürünlerin, Türkiye ilaç pazarında değeri 2.57 milyar TL ve %17’yle önemli bir paya sahip. Dükkancı; “Türkiye ilaç pazarında 183 referans ve 38 biyobenzer ilaç bulunurken, biyobenzer ilaçların %34’ünün üretimi yerel olarak yapılıyor. Bu tabloya bakarak Türkiye fırsatları iyi değerlendirirse, lokasyon olarak biyoteknolojik ilaçların Ar-Ge merkezi haline dönüşeceğine inanıyoruz. Hızlı büyüyen bir pazar söz konusu olunca daha emin adımlarla ilerlemek ve daha bilinçli olmak gerekiyor. Bu nedenle CPhI İstanbul 2017’de gerçekleştireceğimiz Bioteknoloji Konferansı ile katılımcılarımıza biyoteknolojik ilaç pazarı hakkında son gelişmeleri aktarmak hem bizim için hem de Türkiye için çok önemli” dedi.

Lider isimler Biyoteknoloji konusunu masaya yatıracak

CPhI İstanbul 2017 kapsamında gerçekleşecek olan Bioteknoloji Konferansı; İran, Cezayir, Suudi Arabistan, Etiyopya, Ürdün, Kanada, Kazakistan, Bahreyn, Hindistan ve İspanya’dan birçok konuşmacıya ev sahipliği yapacak. Konferansta; Türkiye, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde başarılı pazara giriş stratejilerini Roche, Sanofi, Cinnagen, Turgut İlaç ve Amgen gibi sektörün önde gelen firmaları anlatırken, stratejik pazarlama hakkında vaka çalışmaları da oturumlara taşınacak.

CPhI İstanbul’un bu yıl bir ilki gerçekleştireceği Bioteknoloji Konferansı’nda ilk gün “Yerel teşvikler, düzenlemeler ve Bio know-how konularına değinilecek. İkinci gün “Türkiye, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde başarılı pazar stratejileri, iş modelleri ve fiyatlandırma politikaları” üzerine konuşmacıların yer alacağı konferansta, üçüncü gün ise “biyobenzer ilaçların geleceği, AR-Ge ve biyobenzer ilaçlar üzerine konuşmacılar yer alacak.

CPhI Istanbul 2017, UBM EMEA (İstanbul) tarafından T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun (TİTCK) destekleri, İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası’nın (İEİS) resmi ortaklığı ve DEVA Holding’in elmas, BD Medical Pharma altın ve Koçak Farma’nın gümüş sponsorluğunda düzenlenecek. Türk İlaç ve Serum Sanayii, American Chemical Society, Shangai Acebright Pharma Group, Analitik Kimya ve MTM de CPhI İstanbul’un sponsorları arasında yer alıyor.

UBM EMEA (Istanbul) hakkında:

Merkezi Londra’da bulunan UBM, hisseleri Londra Borsası’nda işlem gören, dünyanın 40’dan fazla farklı ülkesinde bulunan ofisleriyle, 5 bin 500 kişinin üzerinde çalışanıyla lider küresel fuar organizasyon şirketidir. Dünyanın en büyük ikinci salt etkinlik organizatörüdür. Yılda 450’den fazla etkinliği ile FTSE 250 endeksi üyesidir. Geleneksel fuarcılığın dışında teknolojiye ve içeriğe önem veren ve her fuarın her yıl sektörünü bir üst seviyeye taşımasını sağlayan öncü bir şirkettir. Detaylı bilgi: ubmistanbul.com/tr/