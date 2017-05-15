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DSÖ, Kongo’daki şüpheli ebola vakalarını doğruladı

DSÖ, Kongo’daki şüpheli ebola vakalarını doğruladı Paylaş :

  |   Kategori: Medyada Sağlık Haberleri

Dünya Sağlık Örgütü, Kongo’da 1 kişinin ebola virüsü nedeniyle hayatını kaybettiğini, 17 şüpheli vaka daha bulunduğunu bildirdi. Ayrıca ebola virüsüyle alakalı 125 kişinin daha takip altına alındığı belirtildi. Kanamalı ateş şeklinde ciddi hastalık formlarında ortaya çıkan virüsün nasıl bulaştığı tam olarak bilinmemekle birlikte kaynağın yarasalar ve maymunlar olduğu düşünülüyor. Kongo’da ebola salgını en son 2014 ortaya çıkmış, Dünya Sağlık Örgütü, salgının yayılma hızı ve kapsamı için “daha önce eşi benzeri görülmemiş bir durum” yorumunu yapmıştı.


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