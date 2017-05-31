Dünya Sigarayı Bırakma Günü’nde grafiklerle Türkiye

Tütüne Hayır Günü’nde Türkiye’de tütün kullanımına ilişkin verileri inceledik

Dünya Sağlık Örgütü, Amerikan Kanser Topluluğu ve Dünya Akciğer Vakfı’nın katkılarıyla hazırlanan Tütün Atlası’na göre Türkiye’deki erkeklerin yüzde 31’i tütün kaynaklı hastalıklar nedeniyle yaşamını yitiriyor.

Bu, Kuzey Kore’nin ardından dünyada en yüksek ikinci oran. Kadınlardaki oran ise yüzde 12. Bu, orta gelirli ülkelerin ortalamasına denk.

Türkiye’de her yıl 83 bin 100 kişi sigara kaynaklı nedenlerle yaşamını yitirirken 252 bin çocuk ve 14,5 milyon yetişkin tütün ürünü kullanıyor.

Tütün ürünü kullanımının çocuklardaki oranı ise oğlanlarda yüzde 10,2, kızlarda yüzde 5,3.

Ülkelere göre tütün yüzünden ölen erkeklerin oranı

Türkiye, erkeklerde tütün kaynaklı ölümlerde dünya ikincisi

Erkeklerde tütün kaynaklı ölümlerin oranı (yüzde)

Tütün kullanımı 2010-14 arası arttı

Dünyanın çoğu ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de erkeklerin tütün tüketimi kadınlardan daha fazla. Dünyada bunun tersinin olduğu yalnızca 24 ülke bulunurken 2 ülkede de cinsiyetler arası oranlar eşit durumda.

TÜİK’in 2014 verilerine göre Türkiye’de 15 yaş üzeri nüfusunun yüzde 27,3’ü her gün tütün ürünü kullanıyor. 2 yılda bir güncellenen verilere göre 2010’da bu oran yüzde 25,4’tü. Erkeklerde her gün sigara içenler yüzde 41,8 olurken kadınların ise yüzde 13,1’i sigara içiyor.

25-34 yaş arası erkekler yüzde 51,2 ile en fazla tütün ürünü içen yaş grubunu oluşturuyorlar. Kadınlarda ise yüzde 19,7 ile en fazla 35-44 yaş aralığı tütün içiyor.

Türkiye’de sigara kullanım oranı



Cinsiyetlere ve yıllara göre Türkiye’de sigara kullanım oranı (yüzde)