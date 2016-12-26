Dünyaca ünlü doktor da düşen Rus uçağındaydı

Dünyaca ünlü doktor da düşen Rus uçağındaydı Paylaş :

  |   Kategori: Medyada Sağlık Haberleri

lisaKalkıştan kısa süre sonra düşen Rus uçağında bulunduğu düşünülen Rus televizyon kanalı NTV çalışanı Yevgeniy Tolstov uçuştan önce Facebook’ta fotoğraf yayınladı. Uçakta kısa süre önce Rusya Devlet Başkanı Putin’den takdir madalyası alan ‘Doktor Liza’ adıyla tanınan doktor Elizaveta Glinka da bulunuyordu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Tu-154’te bulunan yolcuların listesini yayınladı. 92 kişi arasında ‘Doktor Liza’ adıyla bilinen doktor Elizaveta Glinka, Kızıl Ordu Korosu Sanat Yönetmeni Aleksandr Halilov ve Savunma Bakanlığı Kültür Dairesi Başkanı Anton Gubankov gibi isimler uçakta bulunuyordu. “Adil Yardım” adlı fonla yıllardır hasta çocuklardan savaş mağdurlarına kadar herkesin yardımına koşan Doktor Liza kısa süre önce Putin’in elinden takdir madalyası almıştı.

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