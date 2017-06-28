Dünyadaki obez sayısı açıklandı

Sol’un haberine göre, araştırmacılar obeziteyi bir pandemi (dünya ölçekli salgın) olarak niteliyorlar. 195 ülkeden tam 68.5 milyon insanın verilerini 1980-2015 dönemi için inceleyerek genellemelere gidiyorlar.

2015 yılı için dünyada 108 milyon çocuk ve 604 milyon erişkin obez durumda. 1980’den beri 70’den fazla ülkede obezite sıklığı ikiye katlandı. Diğer ülkelerde ise daha az oranda olsa bile artışını sürdürdü.

İncelenen dönem boyunca çocuklardaki obezite sıklığı erişkinlerden daha hızlı biçimde arttı.

4 MİLYON ÖLÜMÜN SORUMLUSU

Obezite dünyada 4 milyon ölümün sorumlusu. Obeziteyle ilişkili ölümlerin üçte ikisinden fazlası kalp damar sistemi hastalıklarına bağlı.

Obezite ayrıca özefagus, kolon, rektum ve hatta meme kanseri de dahil pek çok kanser türünde de artışa neden oluyor.

Obezite daha çok kadınlarda görülüyor. En sık rastlandığı nüfus yüksek gelirli ülkelerin 60-64 yaş grubundaki kadınları.

Ülkeler sosyoekonomik bakımdan geliştikçe obezite sıklığı da artıyor. Ancak 1980-2015 arasında obezite sıklığındaki en yüksek artış orta gelişkinlik düzeyindeki 25-29 yaş erkeklerde gözlendi.

Obezite artışının daha sınırlı düzeyde gerçekleştiği orta ve düşük gelirli ülkelerde başka beslenme sorunlarının ön plana çıktığı gözden kaçırılmamalı.

NEDENLERİ NELER?

Obezitenin temel nedeni yüksek enerjili, hazır gıdalarla beslenme ve yetersiz fiziki aktivite. Araştırma her iki nedenin de kentleşmeyle bağlantılı olduğunu belirtiyor.

Obeziteyle mücadele açısından ise sağlıksız yiyeceklerinin tanıtımının yasaklanmasını, bu yiyeceklere uygulanan vergi oranlarının artırılmasını, buna karşılık sağlıklı yiyeceklere devlet sübvansiyonu sağlanmasını öneriyor. Ama bu tür önlemleri hayata geçirebilmiş ülke sayısının çok sınırlı olduğunu da ekliyor.