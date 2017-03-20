Düşük sonrası beklemenize gerek yok, hemen gebe kalabilirsiniz

Gebeliğin erken döneminde düşük yapan kadınlara genelde yeniden gebe kalmadan önce üç ay beklemeleri söylenir. Fakat son dönemde yapılan yeni bilimsel çalışmalar düşük sonrası, mümkün olur olmaz çabuk gebe kalınabileceğini ortaya koydu. Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, Obstetrik & Jinekoloji dergisinde yayınlanan araştırmanın detaylar hakkında şu bilgileri verdi:

“Araştırma kapsamında 20 hafta ya da altında bir ya da iki düşük yapmış 18-40 yaş arasında 998 gebelik incelendi. Ektopik gebelikler ya da mol gebelikler çalışma kapsamı dışında bırakılmış sadece kendiliğinden olan düşükler çalışmaya dahil edilmiştir.

Kadınlar, gebelik kaybı sonrası altı adet döngüsü ya da gebe kalıncaya kadar takip edilmişlerdir.

Düşük sonrası üç aydan daha kısa süre içinde gebe kalmaya çalışanlar yüzde 53,2 oranında başarıyla gebeliklerini doğuma kadar devam ettirmişlerdir. Daha uzun süre bekleyenlerde ise bu oran yüzde 36,1’dir.

Gebelik kaybından sonra üç aydan kısa bir sürede gebe kalanlarda gebelik komplikasyonları açısından risk artışına rastlanmamıştır.

Düşük sonrası ilk üç ayda gebe kalanlar (yüzde 76,7) üç aydan sonra gebe kalanlarla karşılaştırıldığında (yüzde 23,4) canlı doğuma daha yüksek oranda ulaşmışlardır.

Ertelemeyin, hamile kalın

Beklemek için fizyolojik bir neden yoksa, duygusal olarak kendini hazır hisseden kadın, gebe kalmak istiyorsa ertelememelidir.

Bu bulgular da ertelemeyi gerektiren patolojik bir neden yoksa erken gebelik kaybını takiben hemen gebe kalınmasında bir sakınca olmadığını kanıtlamaktadır.”