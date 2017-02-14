Düzenli egzersizle bunamanın önüne geçilebilir

“Yaşlanmanın en önemli belirtilerinden biri olan ve herkesin bir bakıma tedirginlikle yaklaştığı demans yani bunamanın önüne geçebilmek aslında elimizde. Yapılan araştırma kesin olarak göstermektedir ki, düzenli egzersiz yapmak orta yaşa gelindiğinde yaşlanmayla birlikte gelişen beyin küçülmesini durdurmaktadır.” Diyen Klinik Pilates Eğitmeni Ayça Kaşıkçı bunamanın önüne geçmek için önerilerde bulundu.

“Geçenlerde orta yaş üzeri bir hastamla konuşurken ‘egzersiz yapmaya başladığımdan beri sanki yaşlanmaktan korkmuyorum, içime bir yaşama sevinci geldi’ cümleleri beni çok etkiledi. O zaman şunu düşündüm, aslında hepimiz bir şekilde yaşlanmaktan korkuyoruz! Yaşlanınca birilerine muhtaç olmaktan, kendi işlerini görememekten ve tabi ki hastalıklardan korkuyoruz! Bir de bununla beraber gelen unutkanlıktan! Yaşlanmaya, ‘yaş almak’ daha doğrusu çocukken baktığımız gibi ‘büyüyorum’ diye bakabilsek, sorunlar kendiliğinden çözülecek aslında. O büyüdüğümüzü anladığımız anlardan itibaren, ileriki yaşlarımızı düşünerek yaşasak ne unutkanlık olacak, ne bel ağrısı ne diz ağrısı…

Ağrılarımıza deva olan fiziksel hareketin bir iyiliği daha, yapılan son araştırmalarla tekrardan ortaya kondu. Amerika’da yapılan bu araştırmada, 40’lı yaşlarında; egzersiz kapasitesi, kalp hızı ve kan basıncı ölçülen kişilere 20 yıl sonra aynı testler tekrar uygulanmış ve beyin hacimleri ölçülmüş. Fiziksel hareket seviyesi normalden yüzde 20 daha az olan kişilerin kendi yaşıtlarına göre beyinlerinin daha küçük olduğu ortaya çıkmış. 40’lı yaşlarına iyi bir fiziksel seviyede girenlerin 60’lı yaşlarında yaşıtlarına oranla daha büyük beyne sahip oldukları gözlenmiş.

Yaşlanmanın en önemli belirtilerinden biri olan ve herkesin bir bakıma tedirginlikle yaklaştığı demans yani bunamanın önüne geçebilmek aslında elimizde. Yapılan araştırma kesin olarak göstermektedir ki, düzenli egzersiz yapmak orta yaşa gelindiğinde yaşlanmayla birlikte gelişen beyin küçülmesini durdurmaktadır.

Pilates gibi; beden ve zihnin bir arada çalıştığı bir fiziksel aktivitede, bedenin zihinle hareket edebilmesi; zihnin de bu konsantrasyonu sağlayarak bedene hükmedilmesi beden ve zihin ilişkisini çok net bir şekilde gözler önüne sermektedir.

Yüzümüzdeki her bir kırışıkta kocaman bir kahkaha gizli olduğunu unutmadan kendimizi sevelim, bedenimizle barışalım ve zihnimizle ona hükmedelim! Vakit çok geç olmadan, harekete geçelim!”