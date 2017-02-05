Dünya ilaç sektörü İstanbul’da uluşacak! CPhI İstanbul 2017 için geri sayım başladı

Dünya ilaç devlerinin Avrasya’daki ortak buluşma noktası CPhI İstanbul 2017, 08-10 Mart tarihleri arasında sektörün önde gelen firmalarını dördüncü kez ağırlayacak. 40’dan fazla ülkeden 4 bini aşkın ziyaretçinin katılması beklenen fuar, farklı ihtiyaçlara cevap veren kategorilerinin yanı sıra bu yıl ilk kez düzenlenecek Biyoteknoloji Konferansı ile sektörün geleceğini masaya yatıracak. CPhI İstanbul’un ticari ortaklıklar için eşsiz bir platform olduğunu belirten ana sponsor DEVA Holding CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Philipp Haas, CPhI İstanbul’un, Türkiye’yi sektörde yükselen değer olarak dünyaya tanıtacağını söylüyor.

Dünya üzerindeki ilaç üreticileri ve satıcıları Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Asya ve Kafkasya bölgelerindeki pazar payını keşfetmeye başladı. İlaç sektörünün devlerini bir araya getiren CPhI İstanbul; Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının merkezinde yer alan İstanbul’un stratejik konumu, ekonomisi ve altyapısı sayesinde önemli fırsatlar sunuyor.

CPhI İstanbul 2017’nin ana sponsoru olan DEVA Holding CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Philipp Haas, fuarın ilaç sektörünün en prestijli buluşmalara ev sahipliği yaptığını belirterek; “Türkiye; büyüyen ekonomisi ve İstanbul’un iki kıtayı birleştiren tek dünya şehri olmasının getirdiği stratejik coğrafi üstünlük sayesinde kısa sürede sağlık ve ilaç sektörleri için önemli bir bölge halini aldı. Bu nedenle CPhI Istanbul 2017’ye katılarak, ticari faaliyetlerimizi daha da geliştirirken, mevcut ve potansiyel paydaşlarımızla bağlarımızı güçlendirmeyi hedefliyoruz” dedi.

CPhI İstanbul biyoteknolojik ilaçları fuar gündemine taşıyor

İlaç sektörünün geleceğini oluşturan biyoteknolojik ilaçların dünya ilaç pazarındaki yeri gün geçtikçe artarken, CPhI İstanbul 2017’nin gündemini de biyoteknoloji oluşturuyor. Bu yıl ilk kez düzenlenecek “Biyoteknoloji Konferansı” ile CPhI İstanbul, biyoteknoloji konusunda bölgedeki ülkelere ışık tutacak çalışmaları aktarmayı hedefliyor.

Biyoteknolojik ilaçlar ile ilgili verileri paylaşan UBM EMEA İstanbul Marka Direktörü Mehmet Dükkancı; “2015 yılı rakamlarına baktığımızda 2,5 milyar TL ile reçeteli ilaç pazarının yüzde 17’sini biyoteknolojik ilaçlar oluşturuyor. Bizim Türkiye olarak biyoteknolojik ilaç pazarına yönelerek buradaki hacmimizi artırmamız gerekiyor. Dolayısıyla CPhI İstanbul 2017’de odak noktamız biyoteknoloji olacak. Bu konferansın CPhI İstanbul çatısında olması katma değerimizi artırıyor” dedi.

CPhI İstanbul 2017; konferans kapsamında İran, Cezayir, Suudi Arabistan, Etiyopya, Ürdün, Kanada, Kazakistan, Bahreyn, Avrupa, Hindistan ve daha birçok ülkeden alanında uzmanlaşmış konuşmacılar sektöre yön verecek çalışmaları ziyaretçi ve katılımcılara aktaracak.

Türkiye ilaç ihracatı için zemin hazırlıyor

İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS) son açıkladığı verilere göre Türkiye ilaç pazarının 2016’da değer ölçeğinde bir önceki yıla göre yüzde 15 büyüdü. Türkiye ilaç ihracatı için zemin hazırlayan CPhI İstanbul 2017’ye başta İtalya, Yunanistan, Tunus, Azerbeycan, Özbekistan ve İran olmak üzere Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’dan alım heyetlerini ağırlayacak.

Bu yıl dünyanın farklı bölgelerinden alım heyetleri ile bir araya geleceklerini söyleyen Marka Direktörü Mehmet Dükkancı; “Bu yıl İran, Özbekistan, Güney Afrika, Yunanistan ve İtalya’dan özel delegasyonları fuara getireceğiz. Böylece ülkelerin sektör liderleri arasında ikili görüşmeler gerçekleşmesine vesile olacağız. Beş farklı kategoride ilaç sektörünün ihtiyaçlarına cevap verecek fuarımızda ağırlayacağımız alım heyetleri aynı zamanda yeni pazarları ve buralardaki iş potansiyelini mercek altına alacak” dedi.

CPhI Istanbul 2017, UBM EMEA (İstanbul) tarafından T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun (TİTCK) desteği, İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası’nın (İEİS) resmi ortaklığı ve DEVA Holding’in elmas, BD Medical Pharma’nın altın ve Koçak Farma’nın gümüş sponsorluğunda düzenlenecek. Türk İlaç ve Serum Sanayii, American Chemical Society, Shangai Acebright Pharma Group, Analitik Kimya ve MTM de CPhI İstanbul’un sponsorları arasında yer alıyor.