Eczanelerden temin edilen medikal ürün sayısı 186’ya çıktı

Türkiye Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Erdoğan Çolak, bilimsel eczacılığın 178. yılı dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, kısa bir süre önce Sosyal Güvenlik Kurumu ile protokol revizyonu gerçekleştirdiklerini anımsattı.

Çolak, vatandaşların tıbbi malzemeye erişiminin kolaylaştığını ifade ederek, “Bu şekilde medikal ürünlerin hem fiyat hem kalite açısından kontrolü de sağlanmış olacak. Medikal malzemeler normal reçetelerin sisteme girilmesi gibi Medula Eczane Sistemi aracılığıyla sisteme girilebilecek. Hastalar ilaçlarını aldıkları gibi medikal malzemelerini de kolaylıkla temin edebilecekler.” bilgisini verdi.

Çolak, şunları kaydetti: “Daha önceden Türkiye’de eczanelerden 15-20 kalem medikal ürün temin edilebiliyordu. Bu sayı, geçen yıl yapılan protokolle 36 kaleme çıktı, bu yıl da sayı 186 kaleme ulaştı. Bu ürünler arasında, ortopedi ve fizik tedavi alanında kullanılanlar da yer alıyor. Bunlar, vatandaşların pratik olarak uygulayabileceği ürünler olacak. Eczanelerde satılamayacak ürünler ise daha çok bir sağlık profesyoneli ihtiyacı altında hastaya sunulan malzemeler olacak. Örneğin, stentler gibi medikal ve tıbbi ürünler verilemeyecek. Önümüzdeki süreçte eczaneler, bu alanda hizmeti üst noktaya taşıyacak.”

Çolak’ın verdiği listeye göre, eczanelerden temin edilebilecek medikal ürünler arasında, varis çorabı, konuşma cihazı, nebülizatör, baston, idrar torbası, beslenme tüpü, kan şekeri ölçüm çubuğu, kan şekeri ölçüm cihazı, işitme cihazı pili, elastik dirseklik, elastik dizlik, ayak bilekliği, ortopedik bot, patellar tendon bandı, kalça abdüksiyon ortezleri, başparmak bandı, standart manuel tekerlekli sandalye gibi ürünler bulunuyor.