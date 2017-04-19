Egzersizle diyabeti kontrol edebilirsiniz!

Günümüzün en yaygın hastalıklarından biri olan diyabet, doğru beslenme, tıbbı tedavi ve uygun egzersiz programı ile kontrol altına alınabiliyor. Egzersiz kilo kontrolünün sağlanmasını kolaylaştırırken kan şekerini düşürmede 48 saate kadar etkili oluyor. Diyabetliler egzersiz yaparken 10 öneriye kulak vermeli. Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yıldız Erdoğanoğlu, Uluslararası Diyabet Federasyonu verilerine göre tüm dünyada 11 kişiden 1’inin diyabet hastası olduğunu belirterek tanı konulan diyabet hastalarının % 90’ından fazlasının Tip 2 diyabet hastası olduğunu söyledi

Egzersizin etkisi 48 saat sürüyor

Diyabetin doğru beslenme, tıbbı tedavi ve uygun egzersiz programı ile kontrol altına alınabilen bir hastalık olduğunu ifade eden Yrd. Doç. Dr. Erdoğanoğlu, egzersizin iki yolla diyabet hastalarına fayda sağladığını kaydederek “Bunlardan ilki kalori harcaması ile kilo kontrolünü sağlamayı kolaylaştırmasıdır. Diğer önemli etki ise kan şekerini düşürmesi (Egzersiz esnasında kasların çalışması ile glikoz kaslar tarafından kullanılır) ve hücrelerin insülin hassasiyetini artırmasıdır. Bu etki yaklaşık olarak 48 saat devam edip sonra eski haline dönmeye başladığı için kan şekerini uzun vadeli düşürmede düzenli egzersiz yapmak önemlidir” diye konuştu.

Yrd. Doç. Dr. Yıldız Erdoğanoğlu, Tip 2 Diyabet hastalarının egzersiz yaparken bazı kurallara uyması gerektiğini belirterek şu tavsiyelerde bulundu:

Egzersiz öncesi sağlık kontrolü şart:

Egzersize başlamadan önce mutlaka bir sağlık kontrolünden geçin. Beslenmenizin, insülininizin veya kullandığınız ilaçların düzenlenmesi gerekebilir.

Egzersizi eğlenceye dönüştürün:

Egzersizi bir mecburiyet halinden çıkarın ve eğlenceli hale getirin. Ne tür bir aktiviteyi tercih edeceğiniz tamamen kişisel zevklerinizle ilgilidir. İlla bir spor salonuna devam etmek durumunda değilsiniz. Seçtiğiniz egzersiz, dans, yoga, yürüyüş ve yüzme olabilir. Kalp atış hızınızı arttıran her şey sayılır.

Egzersiz sürenizi yavaş yavaş artırın:

Daha önce aktif olmayan bir kişiyseniz 10 dakika ile başlayın ve 30 dakikaya yavaş yavaş çıkın. Hafta sonu uzun saatler süren bir egzersiz programı uygulamaktansa hafta içi birkaç gün yapılan, kısa süreli programları daha etkilidir.

Egzersiz öncesi kan şekerinizi ölçün:

Kan şekerinizi egzersize başlamadan önce kontrol edin. Egzersize başlamadan önceki ideal kan şekeri 120–180 mg/dL arasında olmalıdır. Eğer uzun süreli (1 saatten fazla) egzersiz yapmayı planlıyorsanız, egzersiz süresince kan şekerinizi düzenli olarak kontrol edin. Böylelikle herhangi bir atıştırmaya ihtiyacınız olup olmadığını anlarsınız.

Yanınızda karbonhidrat taşıyın:

Ani kan şekeri düşmesi ihtimaline karşılık yanınızda mutlaka karbonhidrat bulunmalı. Meyve veya küçük meyve suları şeklinde olabilir.

Kuvvet antrenmaları yapabilirsiniz:

İdeal bir egzersiz programı, dayanıklılık, kuvvet ve esneklik egzersizlerini içerir. Kuvvet antrenmanları, kan şekeri kontrolünü artırabilir. Haftada 2 gün kendi vücut ağırlığınızla, dirençli egzersiz bantlarıyla veya ağırlık kullanarak kuvvet antrenmanı yapabilirsiniz.

Spor arkadaşınız diyabetinizi bilmeli:

Diyabet hastası olduğunuzu ve kan şekeriniz çok düştüğünde ne yapacağını bilen birisiyle veya halka açık yerlerde çalışmanız sizin için hem daha eğlenceli hem de daha avantajlı olabilir. Ayrıca tıbbi durumunuzun yazılı olduğu bir tanımlama etiketi veya bir kart taşıyabilirsiniz.

Ayak bakımını ihmal etmeyin:

Spor ayakkabınızı yapacağınız spora uygun seçin ve her gün mutlaka ayaklarınızı kontrol ederek bakımını yapın.

Su tüketimine dikkat edin:

Egzersiz öncesinde, sırasında ve sonrasında mutlaka su için.

Yüksek şekerde egzersiz yapmayın: Ani ortaya çıkan ağrıda ve kan şekerinizin 250 mg/dL üzeri olduğu değerlerde egzersizi sonlandırın.