Elektronik sigara, sigarayı bıraktırmaz ve sağlığınıza ciddi zararlar verir

Sigara kullanımı, dünya üzerinde yaşayan insanların sağlığını tehdit eden en önemli etkenlerden biri. Gerçek sigara gibi içinde nikotin bulunan elektronik sigaranın buharı da solunum yollarında spazma neden olur. E-sigaranın sigarayı taklit eden, kullanıcısının nikotin çekmesini sağlayan bir cihaz olduğunu belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Sönmez konu ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı: “Elektronik-sigarada nikotinin yanı sıra propilen glikol, gliserol gibi kimyasal maddeler, uçucu organik bileşenler ve ince partiküller bulunuyor. E-sigara, kullanan kişide bağımlığa ve solunum sistemi fonksiyonlarında bozulmaya yol açıyor. Ayrıca, e-sigaranın kısa dönem sağlık riskleri konusundaki veriler oldukça sınırlı iken, uzun dönem sağlık riskleri de bilinmeyenler arasında yer alıyor”.

Sigara bırakma polikliniklerinde hastalardan sıkça duyulan sorulardan birinin e-sigaranın tütün bağımlılığı tedavisindeki yeridir. Meyveli, tatlı katkı maddeleri eklenerek e-sigaraların gençler için cazip kılınmaya çalışıldığını aktaran Dr. Sönmez “Yapılan çalışmalar göstermiştir ki farklı e-sigara markalarında farklı içerikler bulunabilmekte, içerikleri etiket bilgileriyle uyuşmamaktadır. E-sigara, kullanan kişide bağımlığa ve solunum sistemi fonksiyonlarında bozulmaya yol açıyor. Ayrıca, e-sigaranın kısa dönem sağlık riskleri konusundaki veriler oldukça sınırlı iken, uzun dönem sağlık riskleri de bilinmeyenler arasında yer alıyor” dedi.

Elektronik sigara tütün endüstrisinin bir ürünü

Mevcut verilerin, tüm dünyada e-sigara satışlarının belirgin ölçüde arttığını gösterdiğini vurgulayan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Sönmez “Elektronik sigara, tütün endüstrisinin ürünüdür. Özellikle, ürünü pazarlayan tütün endüstrisinin ana hedef kitlesini oluşturan gençlerde e-sigara kullanımındaki artış endişe verici boyutta hızlı. Hatta yakın gelecekte e-sigara satışlarının sigara satışlarını geride bırakabileceği ön görülüyor” açıklamasında bulundu.

İnternette e-sigara ile ilgili ciddi bir bilgi kirliliği var

E-sigaranın internette satışının yaygın olması, zamanının çoğunu bilgisayar başında geçiren gençlerin e-sigaraya ulaşmasına neden olduğunu söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Sönmez “Nikotin içermediği belirtilen örneklerin hepsinde düşük seviyede de olsa nikotin tespit edilmiş ve çoğu örnekte tütünde de yer alan ve insan sağlığına zararlı olduğu daha önce ispatlanmış olan anabasine, myosmine ve beta nikotryine tespit edilmiş. E-sigara ile birlikte sigara kullanımının en sık kullanım türü olduğu da çalışmalarda belirtiliyor” dedi.

Elektronik sigara, sigarayı bıraktırmaz, sağlığa zararlıdır

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), her ne kadar firma sahipleri aksini söyleseler de, e-sigaraların “sigara bırakma tedavisi” olarak toksisite çalışmaları da dahil yeterli çalışma yapılana kadar kabul edilemeyeceklerini vurguluyor.

Dünya Sağlık Örgütü’ne üye ülkeler tarafından oluşturulan Tütün Kontrol Çerçeve Sözleşmesi (TKÇS) tütün kontrolüne yönelik uluslararası bir anlaşma olup ülkemiz 2004 yılında Tütün Kontrol Çerçeve Sözleşmesi’ni imzalamıştır. TKÇS 2014 yılı olağan genel toplantısında e-sigara tehdidine dikkat çekmiş ve tüm üye ülkeleri:

Sigara içmeyen bireyler ve özellikle de gençlerin e-sigaraya başlamalarının önlenmesi

E-sigara ilişkili potansiyel sağlık risklerin minimize edilmesi ve pasif maruziyetinin önlenmesi

E-sigara ile ilişkili ticari çevreler, özellikle de tütün endüstrisinin, tütün kontrol faaliyetlerine müdahil olmasının önlenmesi konusunda gerekli düzenlemeleri yapmak ve gerekli önlemleri almak konusunda uyarmıştır.