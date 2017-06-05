Elmas Çiçek Malvolti, AstraZeneca Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Medikal Direktörü oldu

Nisan 2014’ten bu yana AstraZeneca Türkiye bünyesinde çalışan ve son olarak AstraZeneca Türkiye Medikal Direktörü olarak görev yapan Elmas Çiçek Malvolti, AstraZeneca Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Medikal Direktörü olarak atandı. Yeni görevinde şirketin Orta Doğu ve Afrika Bölgesi’ndeki medikal stratejik ve operasyonel standartları belirleyecek olan Elmas Çiçek Malvolti’nin çalışma merkezi İngiltere’nin Luton kenti olacak.

Elmas Çiçek Malvolti, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Medikal Direktörü olarak, AstraZeneca’nın hastaları önceliklendiren insan ve toplum sağlığı odaklı medikal ekibine liderlik edecek, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi için medikal alanda stratejik ve operasyonel standartları belirleyecek. Ayrıca stratejik planların güçlü bir bilimsel temele dayandırılmasından ve doğruluk standartlarına göre yürütülmesinden sorumlu olacak.

İlaç sektöründeki kariyeri 1999’da, Servier’de başlayan Elmas Çiçek Malvolti, Türkiye ve Fransa’da çeşitli görevler üstlendi. 2008’de Paris Bristol-Myers Squibb’de Avrupa Medikal Lideri rolünde görev alan Elmas Çiçek Malvolti, antidiyabetik portföy ürünleri üzerinde çalıştı. Nisan 2014’te AstraZeneca Türkiye ailesine katıldı ve Ortadoğu ve Afrika Bölgesi Medikal Direktörü olmadan önce AstraZeneca Türkiye organizasyonu içerisinde Medikal Direktör rolünü üstlendi.