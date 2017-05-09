En çok Doğu Karadeniz’in, en az Doğu Marmara’nın saçı dökülüyor…

Türkiye genelinde en fazla saç dökülmesi sorunu yaşayan illerin başında yüzde 32,9 oranı ile Doğu Karadeniz bölgesi ilk sırayı aldı. Batı Anadolu bölgesi yüzde 29,3 ve Güney Doğu Anadolu bölgesi yüzde 29 oranıyla Türkiye’nin en fazla saç dökülme sorunu yaşayan ikinci ve üçüncü bölgesi oldu.

Biota Laboratuvarları için Akadametre Araştırma şirketi tarafından 12 ilde, 20-49 yaş arası kadın ve erkekle yapılan araştırma, “tüketim alışkanlıkları, saç bakımı ve bölgelere göre saç dökülmesi” konusunda ilginç sonuçlar ortaya çıkardı. Araştırmaya göre, Türkiye’de bölgesel olarak en çok Doğu Karadeniz, Batı Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde saç dökülmesi problemi yaşanıyor.

Türkiye’yi temsilen Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Malatya, Samsun ve Trabzon illerinde gerçekleştirilen araştırma, 20-49 yaş arası 1,270 kadın ve erkeğe, önceden hazırlanmış soru formu üzerinden yüz yüze görüşülerek gerçekleştirildi. Araştırmaya katılanların yüzde 32,2’si kadın, yüzde 67,8’i erkeklerden oluştu.

Türkiye’nin saçı en fazla dökülen bölgeleri

Bioxcin araştırmasına göre, Türkiye genelinde en fazla saç dökülmesi sorunu yaşayan illerin başında yüzde 32,9 oranı ile Doğu Karadeniz bölgesi ilk sırayı aldı. Batı Anadolu bölgesi yüzde 29,3 ve Güney Doğu Anadolu bölgesi yüzde 29 oranıyla Türkiye’nin en fazla saç dökülme sorunu yaşayan ikinci ve üçüncü bölgesi oldu. Bu bölgeleri sırasıyla; yüzde 28,8 ile Orta Anadolu, yüzde 28,5 ile İstanbul, yüzde 23,2 ile Batı Karadeniz, yüzde 22,7 ile Ege bölgesi ve yüzde 22,1 oranıyla Akdeniz bölgesi izledi.

En az saç dökülmesi yaşanan iller ise yüzde 17,7 oranıyla Ortadoğu Anadolu ve yüzde 12,8 oranıyla Doğu Marmara bölgesi oldu. Erkeklerde daha çok başın ön bölgesinde, kadınlarda ise daha çok başın üst orta bölgesinde dökülme sıkıntısı yaşandığı ortaya çıktı.

Kadınlar daha erken önlem alıyor

Saç dökülmesi yaşayan kadın ve erkeklerde saç dökülmesini önleme amaçlı ürün kullanımında yıllar itibariyle gözle görülür artış görüldü. Buna göre erkekler 8 aşamaya bölünen saç dökülme periyotlarından altıncı aşamada saç dökülmesini önleme amaçlı ürün kullanırken, kadınlar beş ve üzeri aşamaya bölünen periyottan, ikinci ve dördüncü aşamada daha çok ürün kullanmaya başlıyor.

Saçı dökülenler en çok eczaneye başvuruyor

Araştırmaya göre, saç dökülme problemini çözmek için tedavi ya da tavsiye almak üzere en çok eczanelere başvuruluyor. Bunu ikinci sırada kuaför/berber ve doktorlar izliyor. Tedavi ya da tavsiye almak amacıyla başvuran kişilerin yaşı ise ortalama 30,5-32,5 arasında değişiyor.