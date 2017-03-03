En çok hangi ilacı kullandık?

Türkiye İlaç Sektörü 2017 raporuna göre, 2016 yılında Türkiye’de 2 milyar kutu ilaç satışı gerçekleşti. İlk sırada ağrı kesiciler yer aldı, hemen arkasında da antibiyotikler. CPhI İstanbul tarafından, QuintilesIMS Türkiye’nin desteğiyle hazırlanan “Türkiye İlaç Sektörü Raporu 2017” sonuçları, QuintilesIMS Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Kıdemli Ülke Müdürü Dr. Cem Baydar ve CPhI İstanbul Marka Direktörü Mehmet Dükkancı ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıyla duyuruldu.

Rapora göre, Türkiye ilaç pazarı geçtiğimiz yıl 2015 yılına kıyasla yüzde 17 büyüdü ve 2016 yılında Türkiye’de 2 milyar kutu ilaç satışı gerçekleşti. Türkiye ilaç pazarının son 5 yılda yıllık bazda yüzde 12 büyüdüğünü belirten Cem Baydar, 2020 yılında Türkiye’nin dünyanın 14’üncü en büyük ilaç pazarı olacağının altını çizerek önümüzdeki 5 senede çift haneli büyümenin devam edeceğini bildirdi.

İLAÇ SEKTÖRÜ NEDEN BÜYÜDÜ?

Diğer gelişmiş ülkelerde durumun bu şekilde olmadığını anlatan Baydar, Çin, Latin Amerika gibi ülkelerde sektörde bir yavaşlama söz konusu olduğunu dile getirerek, Türkiye’de beklenen çift haneli büyümelerde, nüfus yaşlanması, ilaca erişimin kolaylaşması, sağlık politikalarında yaşanan gelişmeler gibi etkilerin katkısı olduğunu anlattı.

Baydar, devletin sağlık sektöründe yaptığı iyileştirme ve geliştirmelerin pazara önemli katkı verdiğinin altını çizerek, şunları söyledi:

“Türkiye üretim olarak çok cazip bir pazar. Bölgede üretim üssü olabilmek için ideal bir ülkeyiz. Türkiye, bölgede üretim tesisi, kalitesi ve kapasitesi bakımından cazip bir ülke. Türkiye ilaç pazarı son 5 yılda yıllık bazda yüzde 12 büyüdü. 80 milyona yakın bir nüfusa ve Avrupa’nın 6’ıncı en büyük ilaç pazarına sahip olan Türkiye 22,1 milyar liralık satış hacmine ulaşarak dünyanın en büyük 17’inci ilaç pazarı haline geldi. Türkiye ilaç pazarının büyümesinin temellerini incelediğimizde, hastane kanalı bu alanda dikkat çekiyor. Hastane kanalının özel ve kamusal yatırımlarla yüzde 28 oranında hızlı ve büyük bir büyüme kaydettiğini gözlemliyoruz. 25 binden fazla münferit eczaneden oluşan perakende pazarı da 2015’e kıyasla yüzde 15 oranında bir ivme yakaladı.”

BİRİNCİ SIRADAKİ AĞRI KESİCİLERİ ANTİBİYOTİKLER İZLEDİ

Ağrı grubunun, Türkiye ilaç pazarında bir önceki yıla göre yüzde 21 büyüme ile en büyük tedavi alanı olduğunu belirten Baydar, “1 milyon 646 bin liralık pazar değeriyle birinci sırada yer alan ağrı kesicileri, 1 milyon 435 bin lira ile antibakteriyeller takip etti. Yerel olarak tüketim alanlarımıza baktığımızda Türkiye’de en çok ağrı tedavisinde kullanılan ilaçların yer aldığını görüyoruz. Bu tedavi alanındaki ilaçların payı ise bir önceki yıla oranla yüzde 21 arttı” dedi.

Baydar ikinci sırada antibakteriyel ilaçların geldiğini aktararak, ardından 1 milyon 419 liralık hacmiyle antidiyabetiklerin geldiğini, yerel ürünlerin satıştaki payının yüzde 42’lere yükseldiğini söyledi.

Pazarın yüzde 75’inin yerel ürünlerden oluştuğunu belirten Baydar, “Bunun yanı sıra onkoloji ilaç pazarı yüzde 10 büyüdü. Onkolojik ilaçlar değer ölçeğinde 1,4 milyar liraya ulaştı. Toplam satışlardaki payı yüzde 7 oranında düşmesine rağmen onkolojik ilaç pazarı bir önceki yıla oranla yüzde 10 büyüdü. Bu büyüme oranları önümüzdeki 5 yıl içerisinde onkolojinin en hızlı büyüyen tedavi grubu olacağını gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Dünyada en büyük pazar payının ABD’de olduğunu bildiren Baydar, arkasından hızlı şekilde gelen Çin’e rağmen, pazar birinciliğinin ABD’de kalmasının beklendiğini aktardı.

“EŞDEĞER İLAÇ ÜRETİMİNDEN BİOTEKNOLOJİK İLAÇLARA GEÇMEMİZ GEREKİYOR”

CPhI İstanbul Marka Direktörü Mehmet Dükkancı, CPhI İstanbul olarak gelişen Türk İlaç Endüstrisi’nin bölgedeki ülkelerden gelen potansiyel ihracat müşterileri ile buluşmaları için platform sağladıklarını anlattı. Türkiye’de pazarın büyüme potansiyeline işaret eden Dükkancı, “Türkiye içinde muadil-eşdeğer ilaç üretiminden, bioteknolojik ilaçlara geçmemiz gerekiyor. Bunun için henüz treni kaçırmış değiliz. Bununla ilgili arayışta ve çalışmalarda olan Türk firmaları var. dedi.

Dükkancı, Türkiye’de sektörün gelişimi için bu yıl gerçekleştirilecek fuar ve konferanslara da değindi. 8-10 Mart’ta düzenlenecek “CPhI İstanbul 2017” fuarında Türkiye’nin yanı sıra Çin, Hindistan, Kore, İtalya gibi ülkelerden ilaç etken maddesi, ilaç paketleme, ilaç ambalajlama, özel hizmetler ve bitmiş ilaç üreticilerinin yer alacağını bildiren Dükkancı, burada Türkiye’ye gelen firmalar arasında bu yıl en az 250 gerçek alıcının bulunduğunu söyledi.