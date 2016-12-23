Enerji çikolatası tehlikesi

Tarım Bakanlığı, sütten sucuğa, baldan çikolataya hileli ürün satan 96 firma ve 150 ürünün listesini açıklamıştı. Teşhir edilen firmalardan üçü enerji çikolatası satıyor. Bu çikolataların etken maddesi cinsel uyarıcı hapların etken maddesiyle aynı. Üstelik ölümlere yol açabilen bir madde.

Tarım Bakanlığı sağlığı tehdit eden 96 firma ve 150 ürünü teşhir etti. O ürünler arasında enerji çikolataları da var.

Güvenlik Şube Müdürlüğü arka arkaya operasyonlarla çuvallar dolusu enerji çikolatası ele geçirdi.

O çuvallarda, Tarım Bakanlığı’nın teşhir ettiği bir markanın ürünleri de var. Dışarıdan bakılınca normal bir çikolatadan farlı değil ancak içinde öldürücü etkiye sahip madde var.

Laboratuar analizlerine göre enerji çikolatalarının içinde “sildenafil” bulundu. Sildenafil aslında cinsel uyarıcı hapların etken maddesi ve ölümlere neden olabiliyor.

Sildenafilin sağlık üzerindeki etkilerini anlatan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Deniz Şener, “Özellikle sildenafilin kalp hasataları üzerinde önemli etkileri var. Bu hastalar nitrit grubu ilaç kullanır. Ciddi bir etkileşimi söz konusu yani ani tansiyon düşürüp şoka sokarak hayatını kaybetme riski getiriyor. Ayrıca sildenafilin ritm bozukluğu yaratma, kalp damarlarında darlık olanlarda kalp krizi, ani körlük gibi bir takım yan etkileri var” dedi.

SİLDENAFİL HAYATİ TEHLİKE YARATABİLİR

Enerji çikolatalarının satışı yasak. Çoğu kaçak yollarla Türkiye’ye getiriliyor. İnternette satış yapılıyor. Ancak bazı akaryakıt istasyonları marketlerinde de görmek mümkün.

Çikolataların kapağında yetişkinler için yazıyor. Ancak içinde ne kadar sildenafil kullanıldığı belli değil.

Bu çikolataların, sadece kalp ve böbrek hastalarını değil, sağlıklı insanları da tehdit ettiğini belirten Uzm. Dr. Şener, “Hayati tehlike olmak üzere kalp krizi, tansiyon düşülüğüne bağlı organ hasarları çok fazla görünüyor” diye konuştu.

İstanbul polisi, merdivenaltı üreticilere ve satıcılara yönelik sık sık baskınlar düzenliyor.

Enerji çikolatası satıcıları, Türk Ceza Kanunun 186. Maddesinden, halk sağlığını tehlikeye sokmaktan yargılanıyor. Cezası ise 5 yıla kadar hapis.