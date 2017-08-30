Enfeksiyonlar tatilinizi zehir etmesin! Seyehat hastalıklarına karşı uyarılar

Hangi amaçla olursa olsun seyahat etmek aslında ruhumuz ve sağlığımız için faydalıdır. Ta ki beklenmedik bir sağlık sorunuyla karşılaşılana kadar… Dünya’da her yıl yaklaşık 1,2 milyar kişi uluslararası seyahat ediyor. Ancak, bu sayede dünyanın farklı yerlerindeki mikroorganizmaların yer değiştirerek hastalık yaratması için en uygun ortam yaratılmış oluyor. Geçtiğimiz yıllarda tüm dünyada endişe yaratan SARS ya da domuz gribinde olduğu hastalıklar artık ortaya çıktığı yerde durmuyor… En sık görülen seyahat hastalıklarının başında enfeksiyonların geldiğini söyleyen Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Sezen Özkök, seyahat sırasında ve sonrasında sağlıklı kalabilmek için gidilecek bölgeye göre, karşılaşılabilecek hastalıklar, yapılması gereken aşılar ve diğer önlemler konusunda mutlaka hekimden bilgi alınması gerektiğini söylüyor.

Dünyanın neresine olursa olsun seyahat etmek her mevsim artık çok kolay. Özellikle yaz aylarında binlerce insanın yer değiştirmesi ve iklimin etkisi mikroorganizmaların yayılımı için uygun ortamları yaratıyor. Dolayısıyla enfeksiyon riski de artıyor. Bu nedenle özellikle uluslararası seyahate çıkmadan 4-8 hafta önce danışmanlık alınması gerekir. Muayene sonrasında gidilecek ülkelere göre aşılamalar, sıtma, ishal gibi yaşanabilecek sorunlar ve alınacak önlemlerle ilgili bilgi alınması gerekiyor. Özellikle de hamileler, çocuk ve yaşlılar, kalp, alerji, KOAH gibi kronik hastalığı olanların bu konuya hassasiyet göstermesi gerekir

Seyahatler sırasında en sık karşılaşılan sorunların başında ise enfeksiyonlar geliyor. Hastalığa neden olan mikroorganizmalar, su ve gıdalar, hayvan ısırıkları, solunum, cinsel temas veya kan yoluyla bulaşıyor. Üstelik enfeksiyonların neden olduğu hastalık belirtileri döndükten sonra da ortaya çıkabiliyor. Kaynağı tespit etmek de zorlaşabiliyor… Seyahat sırası ve sonrasında ishal, cilt lezyonu, solunum sıkıntısı, ateş gibi şikayetleri olan hastaların en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekir.

Her yerde ishal riski var!

Seyahatlerde en sık karşılaşılan hastalıkların başında mide bağırsak enfeksiyonları geliyor. Genellikle su ve gıdalar yoluyla yayılması ve bulaşması da önem taşıyor. Özellikle yaz aylarında artan sıcaklara rağmen gıdaların soğuk ortamda iyi muhafaza edilememesi ya da hijyen koşullarının sağlanmaması ishalde artışa neden oluyor.

Kesinlikle musluk suyu içmeyin

Hastalıkların özellikle hijyen koşullarının daha zayıf olduğu sıcak ülkelerde yaygın olmasına rağmen bu koşullarda olmayan birçok bölgede de görülebiliyor. Özellikle açıkta satılan, az pişirilmiş ya da pişirilmemiş gıdaları mümkün olduğunca tüketmeyin. Hangi şartta olursa olsun musluk suyu içmeyin, şişe suları tercih edin. Ellerinizi sık sık yıkayın. Bunun yanı sıra hepatit A mikrobu da su ve gıdalarla bulaşabiliyor. Bu nedenle bağışık olmayan kişilerin seyahate gitmeden önce hepatit A virüsüne karşı aşılanması gerekiyor.

Sıtma ve zika virüsünün kaynağı, sivrisinek

Seyahat enfeksiyonlarının bir diğer önemli nedenini, başta sivrisinek ve kene olmak üzere böcek ısırmaları oluşturuyor. Sivrisinek ile bulaşan hastalıklardan en önemlisi sıtma. Son yıllarda gündeme gelen Zika virüsü de aynı yolla bulaşan bir diğer önemli sorun. Özellikle hamilerde fetusu etkilemesi sonucu mikrosefaliye yol açması nedeniyle hamilelerin zika enfeksiyonunun tespit edilen bölgelere seyahat etmesi uygun bulunmuyor.

Sivrisineğin yoğun bulunduğu bölgelere seyahat edeceklerin alabilecekleri önlemler: Mümkünse vücudun açık bölgelerini kapatan, uzun kollu giysiler ve uzun pantolonlar tercih edin. Ayrıca, sineklerden arındırılmış odalarda kalmaya çalışın ve sivrisinek kovucu spreyler de kullanın.

Doğa sporu yapacaklar keneye dikkat!

Yine özellikle yaz aylarında dağcılık gibi doğa sporları aktivitelerinin yoğun olacağı seyahatlerde kene ısırmaları da önlem alınması gereken bir başka konu. Kırım kongo kanamalı ateşi virüsü taşıyan kenelerin bu virüsü insanlara bulaştırma riski bulunduğunu hatırlatan Dr. Sezen Özkök, “Özellikle kırım kongo kanamalı ateşi hastalığının sık görüldüğü bölgelere gidenlerin dikkatli olmalarını ve vücutlarının dış yüzeyini kaplayan kıyafetler giymelerini öneriyoruz. Herhangi bir kene ısırması durumunda ise mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna gidilmeli” diyor.

Solunum yolu enfeksiyonlarına karşı aşı

Kapalı ortamda seyahat etmek, solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan mikroorganizmalara maruziyeti artırıyor. Solunum yolu etkenlerinden biri olan gripten korunmak için özellikle sık seyahat edenlerin ve kalabalık ortamda bulunanların her yıl aşılanmaları önem taşıyor. Ayrıca solunum yoluyla bulaştığı için kızamık kızamıkçık kabakulak ve suçiçeği hastalıklarını geçirmeyen kişilerin de aşılanmaları ve hasta kişilere yakın temastan kaçınmaları gerekiyor.