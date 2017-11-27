Engellilik ispatı için alınan sağlık kurulu raporu yarışa dönüştü

Engellilik durumunun ispatı için alınan sağlık kurulu raporları, randevu sistemi nedeniyle adeta çileye dönüştü. Haftada bir gece yarısı açılan sistemden rapor randevusu alabilmek için birbiriyle yarışan hastalar, “Randevuyu almak raporu almaktan daha zor” diyor.

Raporlarındaki engel oranları değişenler, malullük raporu almak isteyenler, malulen emekli olmak için başvuru yapanlar her gece bilgisayar başında sağlık kurulu rapor randevusu alabilmek için kıyasıya yarışıyorlar. Ancak tam teşekküllü kamu hastanelerinin web siteleri üzerinden verdiği bu randevulara ulaşmak o kadar kolay olmuyor. Heyet huzuruna çıkıp, rapor almak için önce online ortamdan randevu almak gerekiyor. Bu randevular kamu hastaneleri tarafından haftada bir gün web sitesi üzerinden açıklanıyor. Örneğin perşembe gecesi açılan randevu ekranında bir sonraki haftanın randevu günleri oluyor. Bütün çile de tarihlerin göründüğü o anda başlıyor. Gazete Habertürk’ten Öznur Karslı’nın haberine göre geceyarısı ya da sabaha karşı açılan sağlık kurulu randevuları, bu saatler ve tarihler dışında her gün hata veriyor. “Randevu almak için tıklayın” linki hep hata veriyor. Bir dakika arayla randevu veren hastaneler var. Hastalar gece 00.00’da açılacak randevu ekranı için en az bir saat öncesinden bilgisayar başına geçiyor. Randevu alma ihtimalinin artırılması için kimlik bilgileri eş dostla paylaşılıyor. Ancak aynı anda denenmesine rağmen yine de başarı şansı düşük oluyor.

Kimi hastane haftanın bir günü için 12, kimi ise 30 hasta için randevu veriyor. Ekrandaki hasta bilgileri bölümünü dolduranlar saniyelik hareketlerle web sitesinde varsa “Ben robot değilim” güvenlik kutucuğunu işaretliyor. Hastaların kendince ürettiği yöntemlerden biri de ilk tarihe değil, diğer günlere bakmak. Sağlık kurulu randevularının 6 ay boyunca alınamadığı oluyor.

Randevu tarihlerinin satıldığı iddiasına bile neden olan bu durumu hastanelere giderek mercek altına aldı. İstanbul’da kamu ve araştırma olmak üzere 4 hastaneye gittik. Engelli hastalar, randevuyu almanın muayene ve raporun hazırlık sürecinden daha uzun olduğunu söylüyor. İsmini vermek istemeyen bir hasta, “Temmuz ayından beri bilgisayar başındayım. Farklı hastanelerde de denedim ama hiç kaydınız yoksa randevu başvurusu da yapamıyorsunuz. Bugüne alabildim” diyor. Bir hastanenin bilgi işlem sorumluları ise randevu ekranlarının Sağlık Bakanlığı’nın otomasyonu tarafından yönetildiğini belirterek, “Randevular artık haftanın bir günü açıklandığı için böyle bir durum yaşanıyor” diyor. Haftanın 3 gününe randevu verilince de rapor almak isteyen herkese cevap verilemiyor. En geç 23.59’da bilgisayar başında olmak ve maksimum 10 saniyede randevu işlemini yapabilmek gerekiyor.