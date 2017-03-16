Ensede unutulan iğneye tazminat yok

İzmir’de ameliyatta ensesinde iğne ucu unutulan Salih Aktaş kazandığı 8 bin TL tazminatı geri ödemek zorunda kaldı. Belediye işçisi Yargıtay’ın kararı bozması ardından faiziyle 26 bin TL’ye çıkan para yüzünden işten ayrıldı.

Gaziemir Belediyesi’nde çalışan, evli ve 1 çocuk babası işçi 42 yaşındaki Salih Aktaş, 2007 yılında şiddetli baş ağrılarının bir türlü geçmemesi üzerine İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gitti. Salih Aktaş’ın muayene ve tetkikleri sonucu, omurilik bölgesindeki damarlardan birinin tıkalı olduğu saptanınca ameliyata alındı. Tedavisi bitip taburcu edilen Salih Aktaş, yaklaşık bir hafta sonra duş aldığı sırada ameliyat dikişlerinin açıldığını fark etti. Hastaneye giden Salih Aktaş’ın ensesindeki iltihap temizlenerek tekrar dikiş atıldı. Müdahaleye rağmen acıları dinmeyen Aktaş, özel bir sağlık merkezine gidip beyin tomografisi çektirdi. Ensesine yakın yerde metal uçlu cisimler saptandı.

ENSESİNDE İKİ İĞNE UCU UNUTULDU

Durumdan şüphelenen Salih Aktaş’ın gittiği Alsancak Devlet Hastanesi’nde çektirdiği röntgen filmlerinde, ensesinde iki iğne ucunun unutulduğu anlaşıldı. Bunun üzerine Salih Aktaş, operasyonu gerçekleştiren 4 doktorun cezalandırılması için şikayette bulundu. İzmir Bölge İdare Mahkemesi, Salih Aktaş’ın ameliyatını gerçekleştiren doktorlar F.D.Ö., K.U., T.G. ve Ü.K. hakkında ceza davası açılmasına yer olmadığına karar verdi. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü de o tarihte verdiği kararında, Aktaş’ın, operasyonların ardından iğne uçlarının tespit edilip çıkartılmak istenmesi yönündeki talebe kendisinin uymadığını açıkladı.

Salih Aktaş, hukuk mücadelesini sürdürdü. Bu kez 4 doktor aleyhine 3 bin TL’si maddi, 100 bin TL’si manevi olmak üzere toplam 103 bin TL’lik tazminat davası açtı. İzmir 3’üncü Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen dava sonucunda Salih Aktaş’a, 2008 yılında maddi ve manevi olarak toplam 8 bin TL tazminat ödenmesine karar verildi.

YARGITAY KARARI BOZDU

Mahkemenin kararı doğrultusunda doktorlar 8 bin TL tazminatı Aktaş’a ödedi. ancak Yargıtay’a da itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren Yargıtay, kararı bozdu. Yeniden yapılan yargılama sonunda Salih Aktaş’ın tazminat talebi reddedilerek aldığı 8 bin TL’nin geri ödemesine karar verildi. İşçi ücretiyle bu parayı ödeyemeyen Salih Aktaş’ın maaşına İzmir 10’uncu İcra Dairesi tarafından haciz konuldu. Borcun miktarı, Aktaş’ın gerek devlete gerekse de diğer borçlarından dolayı icra sırasında beklediği için 26 bin TL’ye kadar çıktı. Ücretinin 4’de 1 oranında yapılan kesintisi de, bu borcun faizini bile ödemedi. Borç, eksilmek yerine arttı. 2012 yılından beri 5 yıl süreyle yaptığı ödemelerle borcu kapatmayacağını anlayan Aktaş, çalıştığı belediyeden çıkışını istedi. Çıkış işleme yapılırken, Salih Aktaş’a 45 bin TL tazminat verileceği belirlendi. Bu paranın hesaba yatırılmasıyla da, Aktaş’ın gerek tazminattan kaynaklanan, gerekse de devlete olan farklı borçları tahsil edildi.

Doktorlara olan tazminat borcundan kurtulmak için başka bir çaresinin kalmadığını söyleyen Salih Aktaş, “Sürekli borcun faizi kesiliyordu. Ana parayı tek kuruş ödeyemedim. Faizi bile ödeyemez duruma geldim. Bunun için işimden çıkış istedim. Onlar da sağolsunlar kabul etti. Şimdi buradan aldığım parayla borcum bitecek. Bana tek kuruş kalmayacak. Çırıl çıplak ortada kaldım. İğneler hala ensemde. Haklıyken haksız duruma düştüm. Bilirkişi, ‘Bunun amacı zenginleşme’ dedi, bütünü hak arama yollarım kapandı. Şimdi iş bakıyorum. İŞKUR’a başvuracağım” dedi. (İZMİR/DHA)