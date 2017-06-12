Erkeklerin de cilt bakımına ihtiyacı vardır

Erkekleri cilt bakımına ikna etmek, gerçekten büyük çaba ister. Şimdiye kadar duyduğumuz “Cilt bakımı sadece kadınlar içindir” gibi sözler buna neden olsa da, erkek ve kadınların cilt bakım ihtiyaçlarının birbirlerinden çok farklı olduğunu vurgulayan Herbalife Global Dış Beslenme Ürün Eğitmeni Jacquie Carter, erkek ve kadın cildinin arasındaki temel farklılıkları ve erkekler için bakım önerilerini paylaştı.

Erkek cildi ile kadın cildi yapı olarak birbirlerinden oldukça farklıdır. Fakat bu erkeklerin de tıpkı kadınlar gibi cilt bakım ürünleri kullanmaları gerektiği gerçeğini ortadan kaldırmaz. Aslına bakılırsa, bazı durumlarda erkeklerin kadınlardan daha fazla cilt bakımına ihtiyacı olabilir. Kadın ve erkek cildi arasındaki en temel farklılıklardan biri erkeklerin yüzlerinde sakal olmasıdır. Fakat yapısal olarak ele aldığımızda, bu kadar görünür olmayan başka farklılıklar da mevcuttur. Erkek cildi daha kalın, yağlı, kolajen açısından daha zengin ve genel yapı itibarıyla farklıdır. Ancak tüm farklılıklara rağmen, erkekler de kadınlarla aynı cilt sorunlarını yaşayabilir.

“Erkeklerin cildinde de sivilceler çıkabilir, karma cilt, ince çizgiler, kırışıklıklar ve daha pek çok arzu edilmeyen durum söz konusu olabilir” diyen Herbalife Global Dış Beslenme Ürün Eğitmeni Jacquie Carter erkek ve kadın cildinin arasındaki temel farklılıkları ve erkekler için bakım önerilerini şöyle anlattı:

Cilt Kalınlığı

Bir insanın cildinin ne kadar kalın olduğu; cinsiyet, yaş ve cildin neresinden bahsedildiği gibi pek çok duruma bağlıdır. Örneğin, göz kapaklarındaki cilt dokusu çok inceyken, avcumuzdaki deri çok kalındır. Erkek cildi, kadın cildine göre ortalama yüzde 25 daha kalındır. Bunun en büyük sebebi testosteron hormonudur. Erkek cildi yaşla birlikte incelirken, kadın cildi 50 yaş civarına kadar değişmeden kalır. Kadınlar 50 yaşına geldiklerinde, genellikle menopozdan sonra ciltleri incelmeye başlar. Erkek cildi daha kalın olduğu için, kadınlara göre elastin ve kolajen miktarı da daha fazladır ve bu nedenle, yaşlanma izlerine karşı kadınlara göre daha dayanıklıdır. Ne yazık ki, kadınlar yaşlanma etkilerine erkeklere göre daha hızlı maruz kalır ve güneşin zararlı UVA ışınlarına karşı daha hassastır.

Yağlı ve Kuru Cilt

Erkek cildi daha kalın olduğu için, sebum üreten bezler de daha fazladır. Kadın cildinin yağ üretimi, erkeklere göre çok daha erken bir yaş olan 20 yaş civarında azalmaya başlar. Bu doğal yağlar cildi korumaya yardımcı olur, cildin daha yumuşak ve pürüzsüz görünmesini sağlar. Bu nedenle, kadınlar cilt kuruluğu sorununu daha fazla yaşarken, erkekler daha ziyade geniş gözeneklerden yakınır, siyah nokta ve beyaz nokta sorununa yatkınlık gösterirler. Cilt kuruluğunun daha da arttığı menopoz döneminde iyi bir nemlendirici kadınların en iyi arkadaşı haline gelir.

Doku

Cilt dokusu söz konusu olduğunda, iki cinsiyet arasında büyük bir fark vardır. Cildin dış koruyucu tabakasının daha kalın olması nedeniyle erkek cildi daha serttir. Buna hormonlar, yağ ve ter bezleri, sakal ve tıraş gibi farklılıkları da eklediğimizde, dokusal farklılıkların çok önemli boyutlarda olduğunu söyleyebiliriz. Erkeklerin sivilce sorunu genellikle daha uzun sürer ve ciltleri daha fazla tahriş olur.

Renk Değişimi

Güneş lekeleri, yaşa bağlı lekeler, cilt tonunda düzensizlikler ve hiperpigmentasyon, iki cinsiyeti de etkileyen sorunlardır. Ancak erkeklerin hormonal dengeleri kadınlara göre daha az değiştiği için, cilt lekesinin veya hiperpigmentasyon izlerinin oluşma ihtimali daha düşüktür. Diğer bir ifadeyle, kadınlarla kıyaslandığında, erkekler daha şanslıdır.

Tıraş: Kıl Dönmesi ve Hassasiyet

Erkekler tıraş oldukları için kıl dönmesi, batık ve cilt hassasiyeti sorunlarına daha yatkındırlar. Tıraş cilt yüzeyindeki hidrolipit tabakasına zarar verir ve bunun sonucunda cildin doğal kayganlığı ve koruma seviyesinde azalma olur. Tıraş aynı zamanda sıyrık ve çiziklere de yol açarak, erkek cildinin kadınlara göre çok daha hassas olmasına ve daha kolay tahriş olmasına neden olur.

Peki, erkekler nasıl bir günlük cilt bakımı uygulamalıdır?

Kalıp Sabundan Vazgeçin

Yüzünüzü yıkamak için nazik bir yüz temizleyicisi tercih edin. Yüzünüzü sabunla yıkamaya alışmış olabilirsiniz ama bu alışkanlık cildinize iyi gelmez. Sabunlar, yüz için uygun olmayan sert deterjanlar ve deodorantlar içerir. Bu içerikler cildinizin pH dengesini bozabilir ve cildinizin ihtiyaç duyduğu sağlıklı yağların yok olmasına neden olabilir. Yalnızca fazla yağı hedef alarak kir, yağ, ter ve birikintileri tam olarak temizleyen ve cilde ihtiyaç duyduğu nemi kazandıran bir yüz temizleyicisi seçin. Sülfat veya paraben içermeyen ancak ilave nem için antioksidan vitaminler ve aloe vera ile desteklenen formülleri tercih edebilirsiniz.

Peeling Uygulamaya Başlayın

Erkek cildi kalın olduğu için peeling gereklidir ve kadınlara göre daha sık yapılabilir. Biriken ölü hücreleri düzenli olarak arındırdığınızda gözeneklerinizin temizlenmesine, beyaz ve siyah noktaların azalmasına yardımcı olursunuz.

Alkol İçeren Ürünler Kullanmayın

Tıraş sonrası ürünlerin çoğu alkol içerdiği için, cilde uygulandığında yanma ve batma hissine neden olur. Cildiniz için sağlıklı olmayan bu tahriş edici ürünleri bir kenara bırakın. Bu ürünler kullanıldığında ölü cilt hücrelerinin birikerek kıllarının ciltte hapsolmasına neden olarak, batıklara ve tahrişe yol açabilir. Tıraş sonrasında cildinizi rahatlatmak için alkol içermeyen antioksidan içeriği yüksek bir yüz toneri kullanın. Böylelikle batma ve yanmalara veda edebilirsiniz.

Güneş Koruyucusu Kullanın

Hem kadınlar, hem de erkekler her gün dışarı çıkmadan önce güneş koruyucusu kullanmalıdır. Fakat bu, özellikle erkekler için daha önemlidir. Erkekler kadınlara kıyasla dışarıda daha çok zaman geçirdikleri için genellikle çevresel faktörlere daha fazla maruz kalır. Ayrıca köpek gezdirmek, bahçe işi yapmak ya da araç kullanmak nedeniyle güneşe maruz kalmak bile büyük bir risk oluşturur. Bu nedenle, erkekler ve kadınlar erken yaşlanma izlerinden kaçınmak için mutlaka SPF 30 güneş koruma faktörlü bir nemlendirici kullanmalıdırlar.