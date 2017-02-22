Eski TTB Başkanı Prof. Özdemir Aktan, 29 yıl görev yaptığı üniversitesine veda etti

Kanun Hükmünde Kararname’yle ihraç edilen Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve eski Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan, 29 yıl görev yaptığı Marmara Üniversitesi’ne dün veda etti. Sabah saatlerinde eşyalarını toplamak için odasına gelen Aktan’ı öğrencileri, meslektaşları ve akademisyenler uğurladı. Prof. Dr. Özdemir Aktan için fakültenin önünde bir basın açıklaması yapıldı. Yeni KHK ile 4 bin 464 kişi memuriyetten ihraç edilmişti. İhraç edilen akademisyenler arasında Ankara ve Marmara Üniversitesi’nden akademisyenler de vardı.

KHK ile toplam 2 Bin 723 Hekim ihraç edildi

Şu ana kadar 2 bin 723 hekimin ihraç edildiğini belirten Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Raşit Tükel şunları söyledi: “İhraç edilenlerin arasında TTB’nin yöneticiliğini yapmış, çeşitli kurullarında görev alan, sağlık hakkı mücadelesini birlikte yürüttüğümüz, akademik alanda önemli çalışmalara imza atmış meslektaşlarımız da bulunmaktadır.”

Aktan’a destek olmak amacıyla İstanbul Tabip Odası (İTO) tarafından da bir açıklama yapıldı. Açıklamada, “Prof. Dr. Özdemir Aktan’ı bugün buradan, öğrencileri, meslektaşları, mücadele arkadaşları ve dostları ile birlikte geçici olarak uğurluyoruz” ifadesi kullanıldı. Basın açıklaması sonrasında Prof. Dr. Aktan kendisi uğurlamaya gelen meslektaşları ve öğrencilerine yönelik kısa bir konuşma yaptı.

Nedenini bilmiyorum

Üniversitelerin özgürlük ve akademi alanı olması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Aktan, şunları söyledi: “Maalesef bu çatıdan isteğim dışında uzaklaştırılmış bulunuyorum. Ne için uzaklaştırıldığımı da bilmiyorum. Görünen o ki bir belgeye imza attığım için uzaklaştırılmışım gibi duruyor. Benimle beraber binlerce kişi de aynı gerekçeyle üniversitelerden uzaklaştırılıyor. Bu belgeyi bir kez daha olsa, on kez daha olsa gene imzalarım. Çünkü bu belge barış istiyor. Bunu da bir doktorun istemesi kadar doğal bir şey olamaz. Bu belge demokrasi ve özgürlük istiyor.”