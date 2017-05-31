Estetik kaygı taşıyan hastaların en büyük sorunu duygusal suistimal

Herhangi bir estetik ya da sağlık kaygısı nedeniyle estetik merkezlerine giden kişilerin en büyük sorunlarının başında duygusal suistimal geliyor. Estetik ile ilgili küçük ya da büyük herhangi bir sorunu olan herkesin yaşadığı ortak duygu memnuniyetsizlik ve mutsuzluk. Bu psikoloji ile merkeze gelen hastanın şikâyetçi olduğu temel sorununa ek, bir anda tepeden tırnağa bütün sorunlarının sıralanması, hastanın özgüvenini yitirmesine neden oluyor.

Günümüzde herhangi bir estetik ya da sağlık kaygısıyla estetik merkezlerine giden kişilerin sayısı azımsanamayacak ölçüde artış gösteriyor. Var olan bir endişesini sonlandırmak amacıyla merkezleri ziyaret eden kişilerin karşılaştığı en büyük sorun duygusal suistimal oluyor. Halihazırda yaşadıkları estetik sıkıntı nedeniyle kendinden memnun olmayan kişilere, bir anda tepeden tırnağa bütün sorunlarının sıralanması hastanın kendi ile barışık olmasına konulan en büyük engel oluyor. Hastanın ticari bir araç değil, doğru yönlendirilmeye ihtiyacı olan kişi olduğunu ifade eden İstanbul Estetik Genel Koordinatörü Sibel Kumbasar, kişinin içinde bulunduğu duygusal yoğunluğu hesaplanarak buna uygun yaklaşılması ve merkezdeki herkesin bu konuda özverili olması gerektiğini vurguladı.

“Görevimiz Mutlu Etmek, Özgüven Zedelemek Değil”

Hastanın doğru ağırlanması konusunda estetik merkezindeki herkese çok büyük görev düştüğünün altını çizen İstanbul Estetik Genel Koordinatörü Sibel Kumbasar, “Hastalar bize kendilerinde memnun olmadıkları bir şeyi değiştirmek, mutlu olmak için geliyorlar. Bizim önceliğimiz onların var olan problemini çözmek olmalı. O kişinin gerçekten farklı müdahalelere ihtiyacı olabilir. Hastaya tavsiyeler vermek onun farklı ihtiyaçlarını kendisi ile paylaşmak elbette bizim işimiz. Hasta bütçesini de doğru işlemle değerlendirmek, bütçeyi de düşünerek doğru işlemleri sıralamak, zamana yaymak, hastayı zorlamamak gerekiyor. Zaten mutsuz olan kişiye, bir anda senin baştan sona kadar birçok estetik müdahaleye ihtiyacın var demek, hastanın özgüvenini elbette ki zedeleyecektir. Bu nedenle hasta ile kurulacak açık, dürüst, temel sorun odaklı diyalog en çok üzerinde durulması gereken konudur. Önce temel sorunun giderilmesi esastır. Botoks için gelen hastaya tepeden tırnağa işlem listesi sunmak hastayı ürküten ve kendini daha da sorunlu görmesini sağlayan bir durum. Bu tür merkezlerin karşılama görevlisinden, yönetici ve hekim kadrosuna kadar hasta psikolojisini ön planda tutma bilincinde olmaları gerekiyor” açıklamasında bulundu.