Etkin pişmanlıktan yararlanan 2 doktor tahliye edildi

Örgütün sağlık yapılanmasında oldukları iddia edilen 11’i tutuklu 29 sanığın yargılandığı davada, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan 2 tutuklu tahliye edildi.

Denizli’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün sağlık yapılanmasında oldukları iddia edilen 11’i tutuklu 29 sanık hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi.

Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesince duruşma salonuna dönüştürülen Denizli Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki duruşmaya sanıklar ile yakınları ve avukatları katıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Denizli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinde görev yapan ve meslekten ihraç edilen sağlık çalışanları ile doktorların yargılandığı davanın 3. celsesinde savunma yapan tutuklu sanıklardan V.A, örgüt içerisinde yetişmediğini ve bulunmadığını belirtti ancak Denizli Sağlık Derneğinde (DESADER) düzenlenen sohbet toplantılarına katıldığını ifade etti.

Denizli Aile Hekimleri Derneğinin yönetiminde de bulunduğunu dile getiren V.A, etkin pişmanlık hükümlerinden yaralanmak istediği savunmasında, “2016 Haziran ayına kadar sohbetlere devam ettim. 17-25 Aralık’tan sonra sohbet toplantıları haftada iki günden bir güne indirildi. ‘Bir şey konuşacağız’ şeklinde çağrılıyorduk. Son dönemlerdeki dağılmayı önlemeye yönelikti. ‘Her şey düzelecek sıkıntılar geçecek’ diyorlardı. Bank Asya’ya destek amacıyla para yatırılmasını söylüyorlardı. Gizlilik olayı üst düzeydeydi. Denizli İl sorumlusundan başka kimseyi tanımadım, bunun dışındakilerle ilgili bilgi verilmedi. En çok talep edilen şeyler burs ve gazete aboneliğiydi. 15 Temmuz bizim için şok oldu.” dedi.

Telefonuna “ByLock” yüklediği iddia edilen tutuklu sanıklardan İ.Ö, belediyede yönetici olarak çalıştığını belirttiği savunmasında 15 Temmuz gecesi Denizli’de belediye araçlarını tugayın çevresine yerleştirerek çıkışı kapattığını ve askeri hareketliliği önlediğini öne sürdü. Örgüt üyeliği suçlamasını kabul etmediğini belirten İ.Ö, 15 Temmuz gecesi görüşmeleri ve faaliyetleri ilgili Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan ayrıntılı rapor alınmasını istedi. Örgüt üyesi olmadığı için etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmasının söz konusu olamayacağını öne süren İ.Ö, tahliyesini talep etti.

Savcılık mütalaasından sonra sanıklar ve avukatlarının ara karar öncesi taleplerini dinleyen mahkeme heyeti, duruşmaya bir süre ara vermesinin ardından perşembe günü başlayan duruşmanın 3. celsesinde ara kararını açıkladı.

Savunması alınan sanıkların şahsi mal varlıkları ve banka hesapları üzerine konulan tedbirlerin kaldırılmasına, soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan sanıkların yakalanması ve infazının beklenmesine karar veren mahkeme, telefon hatlarının aidiyetlerinin tespiti bakımından “ByLock” tarihini kapsayacak şekilde görüşme kayıtlarının baz istasyonlarını da gösterecek şekilde istenmesine, dijital materyallerin incelenmesine dair raporların akıbetinin sorulmasına, “ByLock” yazışmalarının içerikleri ve sohbet gruplarında kimler olduğuna ilişkin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne müzekkere yazılmasına karar verdi.

Mahkeme, tutuklu sanıklardan doktorlar C.S.A. ve V.A’nın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak, adli kontrol uygulanması şartıyla tahliyesini kararlaştırırken diğer tutuklu sanıkların tahliye taleplerini reddetti ve duruşmayı kasım ayına erteledi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgütün sağlık yapılanması içerisinde aktif rol aldıkları öne sürülen aralarında doktor ve sağlık çalışanlarının olduğu 29 sanık hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan dava açılmıştı.