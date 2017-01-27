Farelerde büyütülen pankreas ile diyabeti yok ettiler, sırada insanlar var!

Farelerde büyütülen pankreas ile diyabeti yok ettiler, sırada insanlar var! Paylaş :

  |   Kategori: Sağlık Gündemi

Sıçanlarda büyütülen fare pankreaslarının, farelerde diyabetin yok edilmesine yardımcı olduğu belirlendi. Sonuçları Science Daily dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, Stanford ve Tokyo üniversitelerinde görevli bilim insanlarının yaptığı araştırma, sıçanlarda büyütülen pankreasın, diyabetli fareye nakledildiğinde hastalığı yok eden ve insülin üreten hücreler oluşturduğunu ortaya koydu. Araştırmacılar, erken dönem sıçan embriyolarına herhangi bir hücreye dönüşebilen pluripotent kök hücreler yerleştirdi. Bu işlemden önce kendi pankreaslarının gelişmemesi için sıçanların genleri üzerinde oynandığı, dolayısıyla hayvanlarda pankreas gelişiminin fare hücrelerine dayanmak zorunda kaldığı belirtildi.

Tümör oluşumuna dair herhangi bir bulguya rastlanmadı

Sıçanlar doğup yetiştikten sonra araştırmacılar, hayvanların fare hücreleriyle gelişen pankreaslarından alınan, insülin üreten hücreleri, öncesinde diyabete yakalanmaları için ilaç verilen farelere nakletti. Nakil yapılan farelerin kan şekeri seviyelerinin 370 gün sonra normale döndüğü gözlendi. Farelere hücre naklinden sonra 5 gün süresince bağışıklık sistemini baskılayıcı bir tedavi de uygulandı.

Bilim insanları farelerde bilinci ilk kez değiştirmeyi başardılar

Araştırma sırasında tümör oluşumuna dair herhangi bir bulguya ve pluripotent fare kök hücresinin neden olduğu bir anormalliğe rastlanmadı.

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