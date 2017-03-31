Felçli kolunu çiple kullandı

56 yaşındaki Bill Kochevar 2006 yılında bir bisiklet kazası sonrası felç oldu. Kochevar boynundan aşağısını kullanamıyordu.

ABD‘deki Case Western Reserve Üniversitesi araştırmacıları, tekrar hareket yeteneğini kazandırmak için Bill’in beynine iki mikroçip, koluna ise beyinden gelen sinyalleri taşıyacak kablolar yerleştirdi.

Böylece Bill kolunu hareket ettirmeyi düşündüğünde bunu yapmayı başardı.

Bill’in doktoru, „Beynin el ve kolu hareket ettiren bölgedeki sinyallerini kaydediyoruz. Bu sinyalleri kişinin nasıl bir hareket yapmak istediğini anlamada kullanıyoruz. Daha sonra bu sinyalleri alıp kas komutuna çeviriyoruz böylece felçli kişi doğru hareketi yapabiliyor“ diye konuştu.

Araştırmacılar henüz geliştirme aşamasındaki tekniğin ileride felçli hastalar için umut olabileceğini söylüyor.

Uzmanlara göre, teknolojinin geliştirilerek yaygınlaşmasıyla, felçli hastalar basit işlerini kendileri yapabilecek duruma gelebilecek.