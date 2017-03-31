Wellcare
Wellcare

Felçli kolunu çiple kullandı

Felçli kolunu çiple kullandı Paylaş :

  |   Kategori: Medyada Sağlık Haberleri

Felçli hastaların tedavisinde bilim kurgu filmlerini aratmayan bir gelişme yaşandı. ABD’li uzmanlar boynundan aşağısı felçli bir hastanın beynine yerleştirdikleri çiplerle, kolunu hareket ettirmeyi başardı.

56 yaşındaki Bill Kochevar 2006 yılında bir bisiklet kazası sonrası felç oldu. Kochevar boynundan aşağısını kullanamıyordu.

ABD‘deki Case Western Reserve Üniversitesi araştırmacıları, tekrar hareket yeteneğini kazandırmak için Bill’in beynine iki mikroçip, koluna ise beyinden gelen sinyalleri taşıyacak kablolar yerleştirdi.

Böylece Bill kolunu hareket ettirmeyi düşündüğünde bunu yapmayı başardı.

Bill’in doktoru, „Beynin el ve kolu hareket ettiren bölgedeki sinyallerini kaydediyoruz. Bu sinyalleri kişinin nasıl bir hareket yapmak istediğini anlamada kullanıyoruz. Daha sonra bu sinyalleri alıp kas komutuna çeviriyoruz böylece felçli kişi doğru hareketi yapabiliyor“ diye konuştu.

Araştırmacılar henüz geliştirme aşamasındaki tekniğin ileride felçli hastalar için umut olabileceğini söylüyor.

Uzmanlara göre, teknolojinin geliştirilerek yaygınlaşmasıyla, felçli hastalar basit işlerini kendileri yapabilecek duruma gelebilecek.


Bir Yorum Yazın

 
Tüp bebek tedavisi / Prof. Dr. Bülent Tıraş
 
 
 
 
 
Tıp Dergileri Tıp Kongreleri
 

Kategoriler

 
 

Üyeler

 
 

Medikal Akademi web sitesinde yer alan tüm haber, bilgi, resim ve içeriklerin hakları Medikal Akademi Yayıncılık ve Prodüksiyon Tic. Ltd. Şti’ne aittir.
Hiçbir şekilde basılı veya elektronik ortamlarda izinsiz kullanılamaz.
© Sitemizde yer alan her türlü haber, fotoğraf, yazı ve reklam içeriği sağlık çalışanlarına yönelik olarak hazırlanmıştır.
Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.

Tasarım ve Uygulama KarmaVA

Araç çubuğuna atla