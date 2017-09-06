FETÖ, akademisyenlerin yükselmesi için hakemli dergi kurmuş!

GATA’daki FETÖ yapılanmasına dair hazırlanan iddianamede FETÖ’cülerin kendi örgüt elemanlarını yerleştirmek ve akademik kariyerlerini devam ettirebilmek amacıyla, adaya önemli avantaj sağlayan akademik yayınlar kurduğu ortaya çıktı. FETÖ’cü Orhan Yücel tarafından kurulan JCAM (Journal of Clinical and Analitical Medicine) iddianamede, “GATA’nın Zaman gazetesi” olarak tarif edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ’nün GATA (Gülhane Askeri Tıp Akademisi)’daki yapılanmasına ilişkin 104 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, örgüt mensuplarının, amaçlarına ulaşmak için GATA’da uyguladıkları yöntemler gözler önüne serildi.

FETÖ KURDURDU

GATA terfi yönetmeliklerinde yapılan değişiklikler ile yardımcı doçent ve doçentlik kadrolarının sınavlarında, yayın sayısının avantaj sağlayacağı bir düzenlemeye gidilmişti. Bu düzenleme sonrasında, Doç. Tbp. Albay O.Y. ve beraberindeki FETÖ şüphelisi ekibin girişimleriyle JCAM adlı yayın organı kuruldu. Bu yayın organlarından yapılan akademik yayınlarla GATA içerisindeki FETÖ’cülerin birbirlerini destekleyerek, FETÖ grubuna mensubiyeti olmayan adayların önüne geçilmesi sağlandı. Böylelikle örgüt üyesi öğretim üyeleri hızlı bir şekilde yükselirken bazı öğretim üyelerinin akademik kariyerleri ve yükselişleri engellendi. İddianamede O. Y.’in maddi gücü ile mümkün olmadığından bu dergiyi Y.’e FETÖ’nün kurdurtulmuş olabileceği de belirtildi.

TANIK BEYANLARI DESTEKLİYOR

İddianamede, Yücel tarafından kurulan JCAM dergisi şöyle anlatıldı: “Oluşturulan yayın ağında birlikte çok sayıda yayın yapan kişilerin GATA içinde FETÖ mensubiyetleri olan kişiler olduğu tanık beyanlarında dile getirilmiştir. Yayın sayılarında çok kısa sürede tüm hayatı boyunca yaptığı yayından daha fazla yayın yapan şüpheliler bulunduğu anlaşılmıştır. Orhan Yücel’in girişimleriyle kurulan dergi adeta GATA içerisinde ‘Zaman gazetesi’ işlevini yerine getirmiştir.”

FETÖ’NÜN TIP DERGİLERİ

FETÖ şüphesi taşıyan doktorlarca kontrol edilen 10 adet elektronik tıp dergisi iddianamede şöyle sıralandı:

1) Journal of Experimental and Integreative Medicine (JCAM)

2) Journal of Investigational Biochemistry,

3) Progress in Orthopedic Science,

4) Archives of Clinical and Experimental Surgery,

5) Journal of Contemporary Medical Education,

6) Journal of Environmental and Occupational Science,

7) Journal of Intercultural Ethnopharmacology,

8) Journal of Behavioral Health,

9) Journal of Molecular Pathophysiology,

10) Annals of Paediatric Rheumatology.

Bu dergilerin GESDAV (Gülhaneliler Eğitim Sağlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı) adlı vakıfın çatısı altında toplandığı ve vakfın o dönemdeki yöneticilerinin bazılarının da FETÖ nedeniyle 15 Temmuz sonrası hukuki işlem gördüğü yine iddianamede yer alan bilgiler arasında bulunuyor.

BURSLA PENSİLVANYA’YA GİTMİŞ

İddianamede Orhan Y.hakkındaki bir diğer detay ise eğitim için bursla Pensilvanya’ya gitmesi ve orada FETÖ liderleriyle görüşmesi oldu. Tanık/mağdur ifadelerinde yer alan beyanlara göre; Orhan Y., 2010 Eylül’ünde Fetullah Gülen’in yaşadığı ABD’nin Pensilvanya eyaletine akciğer nakli amaçlı 1 yıllığına eğitim iznine gönderiliyor. Pensilvanya’ya giderken TÜBİTAK’tan eğitim bursu alan Y., FETÖ lideriyle de görüşüyor ve vaktinin büyük bir kısmını bu kişilerle birlikte geçiriyor.

TURAN SALCI-Aydınlık gazetesi