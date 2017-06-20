FETÖ şüphelisi eski sağlık çalışanları hakim karşısında

Sakarya’da FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, haklarında ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan dava açılan, aralarında KHK ile meslekten ihraç edilen doktor, diş hekimi, eczacı, hemşire, ebe, sağlık, radyoloji ve laboratuvar teknisyeni, tıbbi sekreter, mühendis, şoför, imam, işçi ve sağlık memurunun bulunduğu 10’u tutuklu 41 sanığın yargılanmasına başlandı

Sakarya’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 10’u tutuklu 41 sanık hakim karşısına çıktı.

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesince, özel olarak hazırlanan Ferizli Spor Salonu’nda yapılan ilk duruşmaya, 10’u tutuklu sanık, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı.

Kimlik tespitinin yapılması ve Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen iddianamenin özetinin okunmasının ardından, tutuklu sanıklar savunmalarını yaptı.

Tutuklu sanık, Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) meslekten ihraç edilen doktor Mutlu Karkucak, savunmasında darbe girişimini kınadığını belirterek, “Özverili olarak çalıştım. 22 Temmuz 2016’da açığa alındım. 6 Ocak’ta ise KHK ile ihraç edildim. Bunun delil olarak kullanılmasını kabul etmiyorum. Dosyamda 4 tanık hakkımda beyanda bulunmuştur, bunlardan aleyhime olan hususları kabul etmiyorum.” diye konuştu.

Karkucak, iddianamede eşinin örgütle irtibatı olduğu gerekçesiyle KHK ile kapatılan Fatih Okullarında çalıştığının yer aldığını ifade ederek, “Eşim KPSS’ye girdi fakat atanamadı. Çalışma şartlarının iyi olması ve eve yakın olması gözetilerek 2013-2014 eğitim öğretim döneminde Fatih Okullarında matematik öğretmeni olarak çalıştı. Daha sonra istifa etti.” dedi.

Bank Asya hesabını talimatla açmadığını öne süren Mutlu Karkucak, “Hesabı Ağustos 2014’te açtım. Ailevi anlaşmazlık sebebiyle parayı bu bankaya yatırdım. Devlet büyüklerinin sözünü dinleyerek 3 ay sonra Kasım ayında parayı çektim ve hesabı kapattım.” savunmasında bulundu.

Karkucak, “ByLock” tespit edilen hattın kendisine ait olduğunu fakat bu programı indirip, kullanmadığını iddia ederek, “Bu programı ilk kez darbe girişiminden sonra öğrendim. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatını talep ediyorum.” ifadesini kullandı.

Tutuklu sanık mühendis Savaş Şahinoğlu da savunmasında, 22 Temmuz’da açığa alındığını, 6 Eylül’de ihraç edildiğini kaydetti.

Soruşturma sırasında verdiği ifadeleri kabul etmediğini anlatan sanık Şahinoğlu, “Evimde ele geçirilen 1 dolarlar, umreye gitmiştim oradan kalma. Kaldı ki 1 doların dışında başka dolarların yanı sıra 333 dolarım vardı. Bu 1 dolarların benim için maddi değeri dışında hiç anlamı yoktur. Dediğim gibi alışverişten kalmıştır.” dedi.

Sanık Şahinoğlu, Bank Asya’nın kredi kartını kullandığını, bunun ödemelerini yapmak için hesaba para yatırdığını, onun haricinde para yatırmadığını savunarak, tahliyesini ve beraatını talep etti.

Diğer tutuklu sanık Ömer Yılmaz da soruşturma sırasında ayrıntılı ifade verdiğini, bunların doğru olduğunu, yazılı savunmasını sunduğunu, sözlü savunma yapmayacağını belirtti.

Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, duruşmayı yarına erteledi.

– İddianameden

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen İddianamede, aralarında Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) ihraç edilen doktor, diş hekimi, eczacı, hemşire, ebe, sağlık, radyoloji ve laboratuvar teknisyeni, tıbbi sekreter, mühendis, şoför, imam, işçi ve sağlık memurunun da yer aldığı 10’u tutuklu 41 sanık hakkında, “silahlı terör örgüt üyeliği” suçundan 7 yıl 6 aydan on beşer yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede, şüphelilerin Sakarya Kamu Hastaneler Birliği kurumlarında çalışırken FETÖ/PDY ile irtibatlı olmaları nedeniyle açığa alındıkları ve KHK ile ihraç edildikleri belirtilerek, “FETÖ/PDY’ye üye oldukları”ndan bahisle haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu ve soruşturma açıldığı belirtiliyor.

Sanık savunmaları, ele geçirilen dijital materyal, kitap, dergiler, dernek ve sendika üyeliklerine dair yazılar, Bank Asya hesap hareketleri ve ByLock tutanakları incelendiğinde şüphelilerin süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk arz eden eylemleriyle FETÖ/PDY ile organik bağlarının olduğu aktarılan iddianamede, hiyerarşiye dahil olmak suretiyle üzerilerine atılı bulunan “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak” suçunu işledikleri tüm dosya kapsamıyla anlaşıldığı ifade ediliyor.