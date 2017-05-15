FETÖ’nün sağlık yapılanmasına büyük operasyon: 33 gözaltı var!
Medikal Akademi
15 Mayıs, 2017 | Kategori: Medyada Sağlık Haberleri
Akademisyenlerin de aralarında bulunduğu 33 sağlık çalışanı gözaltına alındı. FETÖ’nün sağlık yapılanmasına yönelik operasyon: 33 gözaltı var! Adıyaman’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 33 sağlık çalışanı gözaltına alındı. AA’nın haberine göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü operasyonları kapsamında Adıyaman Üniversitesi, halk sağlığı, sağlık müdürlüğü ile kamu hastaneler birliğinde görevli olan ve kanun hükmünde kararname ile görevden ihraç edilen, görevden uzaklaştırılan içlerinde yardımcı doçent, başhekim yardımcısı, uzman doktor, eczacı, diyetisyenin de olduğu 33 şüpheli hakkında gözaltı ve arama kararı çıkarıldı.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
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