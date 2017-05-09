Gastrit teşhisi

Gastrit, Helicobakter Pylori denen bir bakteri türünün neden olduğu mide zarının iltihaplanmasıdır. (Gastroenteritis) Mide zarının iltihaplanması midede oluşan inflamatuar Gastrit midenin iç yüzünde bulunan mukoza tabakasının iltihaplanmasıdır.

Gastritin Nedenleri

Gastrite sebep olan en önemli etken “Helicobakter Pylori“ denen bir bakteri türüdür. Genellikle temiz yıkanmamış yiyeceklerden ve içeceklerden mideye ulaşır. Helicobakter Pylori mideye yerleştikten sonra ortama toksinler salgılar. Vücudun bu mikroplarla savaşması için görevlendirdiği hücrelerin yaptıkları savunma savaşı sonucu çıkan zararlı maddeler bu toksinlerle birleşerek mide mukozasına zarar verir.

Alkol kullanımı, kötü ve düzensiz beslenme doğrudan mide yüzeyini tahriş ederek gastrite dönüştürebilir. Sigara içen kişilerin mide sinir sistemini uyarır ve asit salgılaması komutu verir. Mide asidinin fazla olması gastrite çevirebilir. Kronik gastrite etki eden bir neden de strestir. Stresli kişilerde mide asidi daha fazla salgılanır. Aspirin ve benzeri bazı ağrı kesiciler, antibiyotikler ve bazı ilaçların uzun kullanımı da kronik gastrite sebep olabilir. Alerjik reaksiyon gösterebilen ilaç ve yiyecekler gibi nedenlerle ortaya çıkmaktadır.

Gastritin belirtileri

Hazımsızlık (dispepsi)

Mide ekşimesi

Karın ağrısı

Hıçkırık

İştah kaybı

Bulantı

Kanlı kusma

Koyu renkli dışkı

Gastrit nasıl teşhisi

Gastritin teşhisi

Hastadan ayrıntılı bir hikaye alınması ve dikkatli bir beden muayanesi sonrasında, gastritten şüphelenildiğinde Mide biyopsisi, dışkı testi, endoskopi gibi yöntemler ile gastritin hangi aşamada olduğu ve nedenleri belirlenebilir. Bununla birlikte gastritin kesin teşhisi için endoskopi (gastroskopi) yapılarak mukozanın görülmesi ve mutlaka patolojik inceleme için doku örneği alınması gerekir (biyopsi). Gastrit düşündüren şikayetlerle başvuran her hastada endoskopi yapılması gerekli değildir. Özellikle 40 yaş altındaki hastalarda, endoskopi yapılmasını gerektirecek başka bir sebep yoksa, kan veya dışkı örneği kullanılarak yapılan testlerle HP enfeksiyonun varlığı araştırılabilir.

Akut gastrit

Çeşitli nedenlerle ortaya çıkan bir mide rahatsızlığıdır. Kanamalı gastrit olarak da bilinen akut gastrit mide rahatsızlıkları içerisinde en sık rastlanan rahatsızlıklardan birisidir. Akut gastrit nedeniyle sindirim kanalının üst bölümünde kanamalar meydana gelmektedir. Akut gastrit, tüm yaş gruplarında görülmesi muhtemel bir mide rahatsızlığı olmaktadır.

Hipertrofik gastrit

Midenin iç yüzünü kaplayan mukozal kıvrımların inflamasyon nedeniyle kabalaşması ve genişlemesi sonrasında ortaya çıkan gastrit hipertrofik gastrit olarak adlandırılır. Bu tür gastritin bir türü Menetrier hastalığı olarak bilinir. Mide mukozasından aşırı protein kaybı sonucunda kanda protein seviyesi düşer ve ödem oluşur.

Otoimmun gastrit

Vücudun bağışıklık sistemi (immun sistem) bazı durumlarda yanlışlıkla kendi doku ve organlarına karşı aktif hale gelebilir ve bu doku ve organları hasarlayıcı maddeler ve hücreler oluşturabilir (otoimmun hastalıklar). Hipotiroidi (Hashimato tiroiditi), Sjögren sendromu, romatoid artrit, lupus, tipI diabet bu gurup hastalıklar arasında sayılabilir.

Mide mukozasındaki bazı hücreler de immun sistemin hedefleri arasında olabilir ve bu durum kronik gastrit ve mide mukozasında asit salgılayan hücrelerin kaybı ile giden bir hastalığın ortaya çıkmasına sebep olur. Bu hastalarda mide asidinin azalması yanında vücutta demir ve B12 vitamini eksikliğine bağlı kansızlık da görülür ve bu durum otoimmun gastrit ve pernisiyöz anemi olarak adlandırılır.

Eroziv Gastrit

Eroziv gastriti biz basit bir ifade ile midenin iç yüzeyinin aşınması ve aşınmanın mide duvarının bir veya birkaç yerinde hasar oluşmasıdır. Eğer hasar küçükse gastrit ağrı şeklinde belirti vermeyebilir. Fakat zamanla aşınma artacak, mide bulantısı, mide ekşimesi, kusma ve yanma gibi belirtiler oluşabilir. Normal gastrit ile eroziv gastritin farkı normal gastritin çoğunlukla H.Pylori denilen bakterinin yol açtığı bir mide iltihabı olduğu, eroziv gastritin ise bir çok sebebe bağlı olarak mide çeperinin aşınmasıdır. Eroziv gastritin sebepleri arasında düzensiz yaşam, düzensiz ve kötü beslenme, sigara, alkol, stresli yaşam ve düzenli ilaç kullanımını gösterlebilir.