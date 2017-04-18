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GATA Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı

GATA Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı Paylaş :

  |   Kategori: Medyada Sağlık Haberleri

Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, 29 Eylül 2011 tarihli ve 28069 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan GATA Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

Söz konusu yönetmelik Milli Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı tarafından birlikte yürütülecek.

Resmi Gazete’de 31 Temmuz 2016’da yayımlanan “Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname” kapsamında GATA ve asker hastaneleri Sağlık Bakanlığına devredilmişti.


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