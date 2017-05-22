Gebelikte kızamıkçık, düşüğe ve ölü doğuma neden oluyor

Sağlıklı bir gebelik süreci geçirmek ve sağlıklı bir bebek için, hamile kalmadan önce yapılması gerekenler arasında kızamıkçık aşısı da var. Özellikle çocukluk çağında bulaşıcı hastalığa yakalanmamış kadınların doğurganlık zamanlarında daha da dikkatli olması gerektiğine dikkat çeken Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Cüneyt Genç, gebelikte kızamıkçık hastalığının düşüklere ve anne karnında ölümlere neden olduğunu söyledi.

Gebeliğin ilk aylarında geçirilen kızamıkçık hastalığı bebek sağlığı için hayati önem taşıyor.Küçüklüğünde aşılanmış olsa bile hastalığı geçirmemiş anne adaylarının hamile kalmadan önce mutlaka kızamıkçık aşısı yaptırması gerektiğinin altını çizen Dr. Cüneyt Genç, “Çocukken kızamıkçığa yakalanmayan, aşılanmayan ya da aşılanmaya rağmen antikor üretemeyen hastalar olabilir. Anne adayları gebe kalmadan önce mutlaka kızamıkçık antikorlarına baktırmalıdır. Testlerinde antikora rastlanmayan yani hastalığı geçirmemiş anne adaylarının gebelikten önce mutlaka aşılanmaları gerekir. Aksi takdirde gebelik sırasında ilk 5 ay içinde kızamıkçık geçirilmesi düşüğe, ölü doğuma, kalp, karaciğer sakatlıkları ve zekâ geriliği gibi anomalilere sebep olabilir” diye konuştu.

Gebeliğin ilk 5 ayında kızamıkçığa dikkat

1 yaşına kadar aşılanmış olan kadınların yüzde 90 ila 95 gibi büyük bir kısmının doğurganlık çağında kızamıkçık antikoruna sahip olabileceğini ifade eden Op. Dr. Cüneyt Genç, şu uyarılarda bulundu:

“Konjenital kızamıkçık sendromu, özellikle hamileliğinin ilk 3 ayında hastalığı geçirenlerde görülür. Hayatının hiçbir döneminde kızamıkçık geçirmemiş olan bir gebe kadın gebeliğin 5’inci ayından sonra kızamıkçık geçirirse bu durum bebeği olumsuz etkilemez. Ancak ilk 5 ayda virüs alınırsa, erken aylarda daha yüksek ihtimalle olmak üzere yüzde 25 ila90 bebek kaybına kadar varabilecek problemler ortaya çıkar. Bu nedenle gebelik düşünen her kadının kızamıkçık antikoruna baktırması ve eğer antikorları yoksa gebelikten en geç 3 ay önce mutlaka aşılanması gerekir.”

Kızamıkçık antikorunun tespiti

Kızamıkçık antikoruna sahip olup olunmadığının basit bir testle anlaşılabileceğini belirten Dr. Genç “Testlerde kanda ve lenf sıvısında bulunan IgM antikorunun pozitif çıkması hastalığın yakın zamanlarda geçirildiğinin göstergesidir. Gebelik 5 aydan küçükse ne yazık ki böyle durumlarda sakatlık riski yüksek olur. IgM antikoru negatif, IgG antikoru pozitif ise hastalık çok eskiden geçirilmiştir ve korkulacak bir durum yoktur. Bazı kadınlarda yapılan kan testlerinde ise antikor düzeylerinin çok az olduğu görülebilir. Bu hastalığın geçirildiği ancak tekrar enfeksiyon oluşabileceği anlamına gelir. Tekrar enfeksiyon da gebeliğin ilk aylarında risk teşkil edeceğinden bu tip hastalara gebelik öncesi aşı tavsiye ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Gebelik sırasında aşı

Gebelik sırasında kızamıkçık aşısı yapılmayacağı, ancak aşılanan hamilelerde de kürtaja gerek olmadığını vurgulayan Dr. Genç “Gebe bir kadına kızamıkçık aşısı yapıldığı zaman aşı, plasentadan bebeğe geçer. Ancak aşının gebelikte her hangi bir sorun çıkardığına ya da sakatlığa neden olduğuna ilişkin bulgu yoktur. Yine de her ihtimale karşı gebelik süresince kızamıkçık aşısının yapılmaması tavsiye edilir. Aşı bilinmeden yapıldığında da kürtajı gerektirecek bir durum söz konusu değildir” ifadelerini kullandı.