Wellcare
Wellcare

Genç insan kanı yaşlılığa çözüm olabilir mi?

Genç insan kanı yaşlılığa çözüm olabilir mi? Paylaş :

  |   Kategori: Medyada Sağlık Haberleri

Yaşlılardaki hafıza kaybı gibi belirtiler, kordon kanında bulunan bir protein sayesinde iyileştirilebilir. Nature’de yayımlanan çalışmada, bebeklerin kordon kanı plazmasında bulunan bir proteinin, yaşlı farelerdeki beyin fonksiyonlarını geliştirdiği söylendi. Genç kanın hafıza kaybı, kas ve metabolizma işlevsizlikleri, kemik erimesi gibi yaşlılık etkilerini tersine çevirme özelliğinin araştırıldığı son çalışmayı kamuoyuna sunan bilim insanları, ilk defa insan kanında bulunan bir proteinin yaşlılığın olumsuz etkilerini azaltmada kullanılabileceğini aktardı. Araştırmacılar, şimdiye kadar yaşlılığa karşı yapılan kan transfüzyonu ile gençleştirme çalışmalarının, sadece genç farelerden yaşlı farelere ve genç insanlardan yaşlı insan donörlerine yönelik denendiğini kaydetti.

Öğrenmeyi ve hatırlamayı sağlayan hipokampus bölgesinde daha fazla nöron aktivitesi görüldüğünü belirten Kaliforniya Stanford Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Tony Wyss-Coray yenidoğan bebeklerden topladıkları kordon kanı numünelerini yaşlı fareler üzerinde denedi. Bu plazmanın yaşlı farelere aşılanmasıyla, fareler labirentlerden çıkış yollarını daha kolay bulabildi, kafeslerindeki elektrik şoku verilen bölgelerden kaçınmayı başardı.

Taze kan ‘beyin hücrelerini yeniliyor’, peki Alzheimer’a çare olabilir mi?

Araştırmacılar, öğrenmeyi ve hatırlamayı sağlayan hipokampus bölgesine baktıklarında, nöronların eskisinden daha çok bağlantı kurduklarını ve yayıldıklarını gözlemledi.

Farelerdeki beyin performansını arttıran tek protein dizisi TIMP2

Çalışmada, kordon kanı plazmasında bulunan 66 çeşit protein belirlenerek, farelerdeki etkileri gözlemlendi. Ekip sadece bir proteinin, TIMP2’nin, farelerdeki beyin performansını arttırdığını gördü. Normal yaşlanmada TIMP2’nin hafıza ve öğrenme üzerine bir etkisi bulunmadığını ifade eden araştırmacılar, farelerdeki bu beyin fonksiyonu gelişimiyle TIMP2 proteininin bağlantısının araştırıldığı söylendi.


Bir Yorum Yazın

 
Tüp bebek tedavisi / Prof. Dr. Bülent Tıraş
 
 
 
 
 
Tıp Dergileri Tıp Kongreleri
 

Kategoriler

 
 

Üyeler

 
 

Medikal Akademi web sitesinde yer alan tüm haber, bilgi, resim ve içeriklerin hakları Medikal Akademi Yayıncılık ve Prodüksiyon Tic. Ltd. Şti’ne aittir.
Hiçbir şekilde basılı veya elektronik ortamlarda izinsiz kullanılamaz.
© Sitemizde yer alan her türlü haber, fotoğraf, yazı ve reklam içeriği sağlık çalışanlarına yönelik olarak hazırlanmıştır.
Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.

Tasarım ve Uygulama KarmaVA

Araç çubuğuna atla