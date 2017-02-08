Genç kalmak için bunları yapın

“Estetik cerrahi veya ameliyatsız estetik olarak geçen medikal uygulamalar, bundan 15 sene evvel çoğunlukla ünlülerin yaptırdığı ve hatta halktan insanların son derece uzak kalmaya çabaladığı bir girişimdi. Mahallenizde veya yakın çevrenizde herhangi bir bayan, sözgelimi bir burun estetiği operasyonu geçirdiyse, gündeme oturur, altın günlerinin vazgeçilmez konusu olurdu. Şimdiyse insanlar özellikle sosyal medyanın da devreye girmesiyle, konuya olan ilgilerini saklamadan, cömertçe sergileyebiliyor ve hatta ilgilendiği uygulamalar için rahatlıkla araştırmasını yapabiliyor. Bunun hem iyi hem de kötü yanları var. Zira estetik cerrahi her ne olursa olsun bir tıp dalı. Bir moda kavramı değil. Amacı bireysel iç huzuru, özgüven, konfor ve daha fazlası olmalı”. Estetik Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bülent Cihantimur, genç kalanların 6 sırrını açıkladı

Yaşının iyisi kalabilmek mümkün

“Bugün elimizde muazzam teknolojiler ve bu yaşının iyisi olabilme çabasına yardımcı olacak pek çok uygulamalar, teknikler, yöntemler bulunuyor. Cerrahiye gerek kalmadan, her zaman yaşınızı geriden takip edebiliyorsunuz. Bakın size buradan cihaz, teknik veya herhangi bir cerrahi müdahaleden bahsetmeyeceğim. Çünkü öncelikle deformasyonlar tespit edildikten sonra size en uygun olan uygulamaların yapılması şarttır.

Biyolojik saatinizi yavaşlatın

Biyolojik saat gençken yavaş, yaşlanmaya başladıkça hızlı çalışmaya başlayan bir düzene sahiptir. Biyolojik saati yavaşlatmanın en iyi yolu, düzenli uykudur. Gece saat 23’de özellikle karanlık bir ortamda uyumaya gayret edin.

Bedeninizi korumaya alın

Bakın bu çok önemli. Eğer var olanı korursanız, kaybolanları tekrar yerine koymak için çabalamaz, vakit kaybetmezsiniz. Var olanı korumaktan kastım, söz gelimi 35 yaşındaysanız, 40’lı yaşlara kadar göz çevrenizde, alın ve dudak üstünüzde yaşlanma belirtileriyle karşılaşmanız muhtemeldir. O zaman 35’deki cildinizi korumaya alın. Koruyun ki, kırışmayın, form kaybı yaşamayın.

Kaybolanları yerine koyun

Çok acı bir gerçek var ki, o da 25’inden sonra yavaş yavaş, yağ, kas ve kemik kaybı yaşadığımızdır. Fakat bu herkes de farklı bir süreçte işler. Ne kadar, nereden ve ne oranlarda kayıp yaşadığınızı artık tespit edebiliyoruz. Yapılan bu cilt analizinin ardından eksiklikleri yani kaybolanları desteklemek mümkün.

Genetik riskleri tespit edin

Elbette bir de işin genetik miras tarafı var. Hepimizin yatkınlıkları, kritik noktaları, yaş alamaya bağlı gelişebilecek deformasyonları birbirinden farklı ve çoğunlukla genetik kökenli. Genetik riskleri tespit edip, ona göre önlemler almak, son derece başarılı bir süreç yönetimi yapmanıza yardımcı olacaktır.

Kişiye özel planlamanın önemini kavrayın

Bakın buraya kadar aslında hep kişisel bazı özelliklerden bahsettim. Çünkü hiç birimiz birimize benzemiyoruz, hepimiz biriciğiz. Bu sebeple kişiye özel planlama son derece mühim bir konu. Yaşlanma karşıtı önlemler alırken, size özel bir program yapılması gerekir.

İyi beslen, iyi düşün!

Sağlıklı, iyi besinler, su, probiyotikler, alkali beslenme… Bu kısmı eminim zaten hepiniz çok çok iyi biliyorsunuz, genç kalabilmeye katkısı, tartışılmaz. Fakat pozitif düşünce, iyi düşünme her zaman unuttuğumuz bir öğe olarak kalıyor. Sizi mutlu edecek şeylerle ilgilenin, beraber olun ve yaşayın”.