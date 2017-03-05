Genç Medikalog Gönüllülerini Arıyor!

Genç Medikalog; genç öğrencilerin kurduğu ve yönettiği bir topluluktur. Sağlık teknolojileri alanına ilgi duyan tüm gençleri bir araya getirmek ve projeler üretmek amacıyla kurulmuştur. Genç Medikalog olarak daha fazla gence ulaşmak ve daha fazla proje üretebilmek için; gönüllü arkadaşlarımıza ihtiyacımız var. Sağlık alanı ile ilgili tüm projelerimizde yer alabilmek için seni de aramızda görmek istiyoruz!

Gönüllü olabilmek için; http://www.gencmedikalog.com/gonullu-ol/ adresinde ki formu doldurman yeterli. Eğer İstanbul ve Ankara’da ikamet ediyorsan proje ekibimizde de yer alabilirsin. Eğer İstanbul ve Ankara’da ikamet etmiyorsan İçerik Ekibimize katılabilir, Biyomedikal Ekosistemimize katkıda bulunabilirsin. Sana ilham veren sağlık konularını araştırabilir, içerik üretebilirsin.

Platformumuz ve projelerimiz tüm sağlık öğrencilerinin katılımına açıktır.

İletişim:

Facebook / Twitter / İnstagram @gencmedikalog

www.gencmedikalog.com / gencmedikalog@gmail.com