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Gereksiz yere göğüs ameliyatı yapan doktora 15 yıl hapis cezası!

Gereksiz yere göğüs ameliyatı yapan doktora 15 yıl hapis cezası! Paylaş :

  |   Kategori: Medyada Sağlık Haberleri

İngiliz meme cerrahı Ian Paterson kişisel kazanç sağladığı gerekçesiyle 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Fox News’in haberine göre; 59 yaşındaki cerrahın meme kanseri hastalarına gereksiz ameliyat yaptığı ve riskleri abartması nedeniyle bazı hastalara göğüs mastektomisi (göğsün alınması) yaptığı kaydedildi.

Hakim Jeremy Baker, yapılanların uzun vadeli etkilerini umursamadan, kasıtlı olarak, hastaların en kötü korkularını kullandığını söyledi.

Ian Paterson’ın hastası olan Paterson kurban Patricia Welch, çok üzgün olduğunu belirterek, adaletin yerini bulduğunu açıkladı ve sözlerine şöyle devam etti: “Bu kadar kötü bir şekilde oynamasının sebebini hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz.”


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