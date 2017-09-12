Gestasyonel diyabet bebeğinizin sağlığını etkileyebilir

Gestasyonel diyabet, gebelikte ortaya çıkan ya da gebelik öncesinde var olduğu halde ilk defa gebelik döneminde teşhis edilen bir diyabet türüdür. Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Cengiz Sağıroğlu, gestasyonel diyabet sorunu yaşayan anne adaylarının gebelik boyunca tedavileri ile ilgili önemli bilgileri paylaştı. Amerikan ve Alaska yerlileri, Latin, Asyalı ve siyahi kadınlarda yatkınlık daha fazla olmak üzere, beyaz kadınlarda da görülen gestasyonel diyabetin ortaya çıkma nedenleri henüz tam olarak bilinmiyor. Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Cengiz Sağıroğlu, gestasyonel diyabeti olan kadınların bir kısmı gebeliklerinden önce aşırı kilolu ya da aile bireylerinin diyabetli olduğunu belirterek, hastalık ve tedavi süreçleri ile ilgili şunları söyledi;

Annedeki diyabet bebekte obezite nedeni

Gebelerin ellide bir ile yirmide birinde gestasyonel diyabet gelişir. Ancak doktor kontrolünde hazırlanan plan dahilinde sorunsuz bir gebelik süreci geçirilir ve sağlıklı bir bebeğe sahip olunabilir.

Kontrol altında olmayan diyabet bebeklerde birçok soruna neden olabilir:

Doğumda sorun yaratabilecek kadar aşırı büyümeye (4 kilo ve üzeri) neden olabilir. İri bebeğin doğum kanalından geçişi sırasında omuz sinirlerinde zedelenme, köprücük kemiğinde kırık, ender olarak, oksijen eksikliğine bağlı beyin hasarı gelişebilir.

Doğduktan sonra kan şeker seviyesinde ani değişiklikler oluşur. Çocuk doktoru, doğumdan sonra kan şekerinde gelişebilecek ani düşüş nedeniyle tedavi uygulayabilir.

Çocukluk döneminde yada erişkinlikte aşırı kilolu yada obez olabilir. Obezite tip 2 diyabete neden olabilir.

Kontrol altında olmayan gestasyonel diyabet annelerin de sağlığını etkiler:

Doğum sırasında problemler yaşamanıza neden olabilir.

İri bebek nedeniyle doğumun sezaryen zorunluluğunun doğmasına neden olabilir.

Sezaryen sonrası iyileşme süreci normal doğuma oranla daha uzundur ve sorunlu olabilir.

Anne adaylarına tavsiyeler

Gebelik boyunca kan şekerinin kontrol altında tutulması çok önemlidir. Bu nedenle 4 temel kurala uyulması gerekir;

1. Düzenli periyodlarda sağlık kontrolünüzü yaptırın: Diyabet nedeniyle hangi sıklıkla kontrole gideceğinizi doktorunuza danışın. Doktorunuzla birlikte sorunları daha başında fark edip erken çözüm elde edebilirsiniz.

2. Sağlıklı beslenin ve aktif olun: Diyetisyen veya diyabet uzmanı ile birlikte size özel bir öğün planlaması yapın. Kan şekerinizi kontrol altında tutmak için nasıl beslenmeniz gerektiğini öğrenin. Hareketli olun. Gebelik öncesinde, gebelikte ve doğumdan sonra düzenli egzersiz yapın. Doktorunuz da onaylıyorsa haftada 5 gün yarım saatlik tempolu yürüyüşler faydalıdır.

3. İlaçlarınızı düzenli kullanın: Doktorunuzun tavsiyelerine uyun. İlaçlarınızı size tariff edildiği şekilde kullanın.

4. Kan şekerinizi sık aralıklarla kontrol edin: Kan şekerinizde çok hızlı düşüş ve yükselişler olabileceğini unutmayın. Ne yediğiniz, ne kadar egzersiz yaptığınız ve bebeğinizin gelişimine bağlı olarak şeker düzeyi gün içerisinde pek çok kez değişebilir. Doktorunuz tarafından bilgilendirildiğiniz şeker seviyesindeki yükselme ve düşüş bulgu ve belirtiler olduğunda kan şekerinizi sık aralıklarla kontrol edin. Kan şeker düzeyinin anlamını, öğünleriniz ve yapacağınız egzersizlerin nasıl olması gerektiği ve eğrer insülin kullanıyorsanız dozu nasıl ayarlayacağınızı iyi öğrenin.

Gestasyonel diyabet kalıcı olabilir

Gestasyonel diyabet genellikle gebelik sonrası kaybolur, fakat bazen kalıcı olabilir. Annenin doğumundan sonraki diyabet kontrolü önemlidir. Gestasyonel diyabeti olan kadınların yarısında ileriki yaşlarda tip 2 diyabet gelişir.