Gıda güvenliğinde dünyada 45. sıradayız

Küresel Gıda Güvenliği İndeksi 2016 sonuçlarına göre Türkiye’nin, gıda güvenliğinde dünyada Amerika Birleşik Devletleri, İrlanda ve Singapur’un ilk üçe girdiği 113 ülke arasında 45. sırada yer aldığı ortaya çıktı. İndekse göre ülkemizin gıda güvenliği konusunda güçlü yönlerinin; beslenme standartları, gıda güvenliği, küresel açlık sınırı altında yer alan nüfus oranındaki iyileşmeler, gıda güvenliği programlarının varlığı ve çiftçi finansman programlarına ulaşılabilirlik kategorileri olduğu görülen Türkiye’nin, aynı zamanda geçtiğimiz yıla göre kentsel emilim kapasitesi ve GSYH kategorilerinde iyileşme kaydettiği belirlendi.

Türkiye’de 642 firmaya ait 1323 parti ürün tespit edildi…

Ülkemizde gıda güvenilirliğinin sağlanması, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi, sağlığın ve tüketici menfaatlerinin korunması ile sektörde haksız rekabetin engellenmesi amacıyla gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretim, işleme ve dağıtımının tüm aşamalarında resmi kontrol faaliyetleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülürken, Bakanlığın 2012 yılından bu yana 642 firmaya ait 1323 parti ürün hakkında tüketicileri bilgilendirdiği belirlendi.

Gıda güvenliği ile ilgili medyaya yansıyan haberlerde de artış gözlenirken, Medya Takip Ajansı Interpress tarafından üç bine yakın ulusal, bölgesel ve yerel gazete ile dergiyi kapsayan haber araştırmasına göre; yılbaşından bu yana gıda ile ilgili yazılı basına 20 bine yakın haber yansıdığı anlaşıldı. Gıda güvenliği hakkında 6 bin 277 haber çıkarken, gıda denetimlerinin ise 1.853 haberle gündeme geldiği tespit edildi.