Göbek bağı hemen kesilmemeli

Göbek bağı hemen kesilmemeli Paylaş :

  |   Kategori: Medyada Sağlık Haberleri

yeni doğan-küvezAmerikalı uzmanlar, yeni doğan bebeklerde görülen kansızlık ve demir eksikliğini gidermek için devrim nitelğinde bir yöntem önerdi. Bebeklerin sağlığını güçlendirmek için tek yapılması gereken göbek bağını kesmek için sadece birkaç saniye beklemek.

“Bebeğinizin göbek bağını doğar doğmaz kestirmeyin.”

Bu çağrı Amerikalı bebek ve çocuk sağlığı uzmanlarına ait.

Maryland’deki Bethesda Sağlık Enstitüsü uzmanları, göbek bağının doğumdan hemen sonra değil, en az 30 saniye bekledikten sonra kesilmesi gerektiğini açıkladı.

Doktorların amacı, göbek bağında bulunan kanın bebeğin vücuduna ulaşmasını sağlamak.

Araştırmalar, göbek bağları geç kesilen bebeklerin tansiyonlarının normal olduğunu ve güçlendiklerini gösteriyor.

KANSIZLIK VE DEMİR EKSİKLİĞİNİ ÖNLÜYOR
Kanla birlikte bolca demir içeren plazma da bebeğin vücuduna ulaştığı için kansızlık ve demir eksikliği de görülmüyor.

30 saniye beklemenin bile bebek ağırlığını 100 gram arttırdığını belirten uzmanlar, bunun, 100 mililitre kan anlamına geldiğini, bunun küçük bir bebek için muazzam bir miktar olduğunu belirtiyor.

BİRKAÇ SANİYE BEBEĞİN HAYATINI ETKİLİYOR
Uzmanlar doğumdan sonra göbek bağının kesilmesi için 30 saniye ile bir dakika beklenmesi gerektiğini söylüyor.

Bu teknik erken doğumlarda da uygulanabiliyor. Doktorlar, sadece birkaç saniyenin bebeklerin sağlığı üzerinde çok büyük etkisi olduğunun altını çiziyor.

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