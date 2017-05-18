Göz damlası oruç bozar mı? Diyanet ve doktorlar ne diyor?

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte oruç ve oruca ilişkin merak uyandıran birçok soru akılları kurcalıyor. Nelerin orucu bozup, nelerin bozmadığının tartışma konusu olduğu bu dönemde göz sağlığına yönelik sorular da dikkat çekiyor. Ramazan ayında göz sağlığının ihmal edilmemesini ve göz damlasının orucu bozmadığının belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hüsnü Güzel, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınladığı fetvada da aynı açıklamalarda bulunduğunun önemle altını çizdi.

Her sene olduğu gibi bu sene de Ramazan ayının gelmesi ile birlikte nelerin orucu bozup, nelerin orucu bozmadığına yönelik tartışmalar dikkat çekiyor. Ramazan ayında göz sağlığı tedavisi devam eden ya da göz sağlığına ilişkin sıkıntı yaşayan hastaların mutlaka tedavisini ihmal etmemesi gerekiyor. Tedavinin yarım kalmaması ve daha büyük sıkıntılara yol açmaması için tedavinin hiçbir şekilde aksatılmaması gerekiyor.

Göz damlası orucu bozmaz. Çünkü her hastalığın tedavisinde olduğu gibi göz rahatsızlıkları tedavisinde de süreklilik çok önemlidir. İnsan vücudunda kendisini yenilemeyen tek organımız göz. Bu nedenle hem erken teşhis hem de teşhis sonrası doğru ve sürekli tedavi kritik önem taşıyor. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte göz hastalıklarının tedavisi kesinlikle ihmale gelmemeli ve tedaviye devam edilmelidir.

Din İşleri Yüksek Kurulu’nun, göze damlatılan ilaç miktarının çok az olduğunu ve bunun bir kısmının da gözün kırpılmasıyla dışarıya atıldığının vurgulandığı fetvada ise “Damlanın yok denilebilecek kadar çok az bir kısmının, sindirim kanalına ulaşma ihtimali bulunmaktadır. Bu bilgiler değerlendirildiğinde, göz damlası orucu bozmaz” denildi.