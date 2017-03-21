Greenpeace: Ekmeğimizle oynuyorlar! GDO’lu soyayı ekmeğe kattılar

Adana’da bir firmanın GDO’lu soyayı ekmek fırınlarına satarak toplum sağlığı ile oynaması ile ilgili bir açıklama yapan Greenpeace Akdeniz Tarım ve Gıda Kampanya Sorumlusu Tarık Nejat Dinç, şu çağrıyı yaptı: Adana’da bir firmanın tükettiğimiz gıdalarda kullanımı yasaklanan GDO’lu soyayı ekmek fırınlarına sattığı iddialarının ardından Greenpeace olarak %100 GDO’suz Türkiye çağrımızı yeniliyoruz. Söz konusu haberlerde yer alan İddialara göre 100 fırından 80’ine satılan GDO’lu madde, ekmeği olduğundan daha hacimli gösteriyor ve geç bayatlamasını sağlıyor. 2012 yılında “Yemezler” kampanyasıyla GDO’ların gıda amaçlı kullanımının önüne geçildiğini hatırlatan Greenpeace yetkilileri, “GDO’ların ülkeye ‘sadece hayvancılık’ için dahi girmesine izin verilmesi durumunda bu maddelerin kaçak yollarla gıdalarımıza karışmasını engellemek mümkün olmayacaktır. Bu nedenle bugüne kadar verilen tüm GDO izinleri acilen kaldırılmalıdır.”

Tarık Nejat Dinç konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “En temel besin maddemiz olan ekmekte dahi GDO bulunması asla kabul edemeyeceğimiz bir durumdur. Ne yazık ki vatandaşımızı ekmekten soğutan bu gelişmenin sebebi ve sorumlusu iflas etmiş bir endüstriyel hayvancılık modelidir. Hayvanları doğal yollarla, meralarda serbestçe gezinerek beslemek yerine, dört duvar arasına hapsettiğinizde, onları dünyanın diğer ucundan gelen GDO’lara mahkum hale getiriyorsunuz. Bu çarpık ve çağdışı modelin bedelini ise ekmeğini bile huzurla yiyemez hale gelen vatandaşlarımız ve tüm dengesi bozulan çevremiz ödüyor” dedi.

GDO’lara alışmamız gerekiyor demişti

2015 yılı Mayıs ayında toplam 37 GDO çeşidi için izin başvurusu yapan “Beyaz Et Sanayicileri ve Damılçıkçıları Birliği Derneği”nin [2] (BESD-BİR DER) Başkanı ve Beypiliç Genel Müdürü Sait Koca konuyla ilgili açıklamasında, GDO’lara alışılması gerektiğini hatta GDO’ların daha sağlıklı olduğunu iddia etmişti [3]. Bu 37 GDO çeşidinin, 24 tanesi ile ilgili başvuru halen Biyogüvenlik kurulu tarafından değerlendiriliyor.

Değerlendirmesi devam eden bu başvuruların derhal geri çekilmesi gerektiğini ifade eden Dinç, “Eğer tavuk şirketlerine bu 24 GDO çeşidi için izin verilirse, gıdamızda kaçak GDO bulunma riski katlanarak artacaktır. Tavuk şirketlerinin bu çağdışı endüstriyel üretim modelini terkederek, hem kamuoyunun taleplerine hem de çevreye duyarlı bir üretim modeline geçmeleri gerekmektedir. Bunun da ilk adımı mevcut GDO başvurularını geri çekmek ve GDO’suz üretime geçmektir” diye konuştu.