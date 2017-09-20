Ilko
Ilko

GSK Türkiye’de yeni atama

GSK Türkiye’de yeni atama Paylaş :

  |   Kategori: Sosyal Sorumluluk / İK

GSK Bilgi Teknolojileri Departmanı Liderliğine daha önce Logo, Roche, Bayer ve Teva’da görev yapan Başar Uyanık Koçak getirildi.

GSK Türkiye Bilgi Teknolojileri Departmanı Liderliğine 1 Ağustos 2017 tarihi itibariyle Başar Uyanık Koçak atandı. 2002 yılında Başkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olan Koçak, 2005 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde yaptığı yüksek lisansını tamamladı. Koçak, kariyerine 2004-2006 yılları arasında Logo firmasında ERP uzmanı olarak başladı. 2006-2014 yılları arasında, Roche’da sırasıyla Proje Müdürü, Bölgesel Proje Müdürü, Medikal Bilgi Yönetiminden Sorumlu Global Program Müdürü olarak görev yaptı. 2014-2015 yılları arasında Bayer’de Bilgi Teknolojileri İş Ortaklığı ve Portfolyo Müdürü görevlerini yürüttü. 2015-2017 yılları arasındaki son görevi ise Teva IT Direktörlüğüydü


Bir Yorum Yazın

 
Tüp bebek tedavisi / Prof. Dr. Bülent Tıraş
 
 
 
 
 
Tıp Dergileri Tıp Kongreleri
 

Kategoriler

 
 

Üyeler

 
 

Medikal Akademi web sitesinde yer alan tüm haber, bilgi, resim ve içeriklerin hakları Medikal Akademi Yayıncılık ve Prodüksiyon Tic. Ltd. Şti’ne aittir.
Hiçbir şekilde basılı veya elektronik ortamlarda izinsiz kullanılamaz.
© Sitemizde yer alan her türlü haber, fotoğraf, yazı ve reklam içeriği sağlık çalışanlarına yönelik olarak hazırlanmıştır.
Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.

Tasarım ve Uygulama KarmaVA

Araç çubuğuna atla