GSK Türkiye’de yeni görevlendirmeler

GSK Türkiye’nin medikal operasyonunda iki farklı görevlendirme yapıldı. GSK Türkiye bünyesinde Medikal Direktör olarak görev yapan Dr. Yıldıray Tanrıver, GSK Orta Doğu, Kuzey Afrika, Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu (MENA/CIS) Medikal Mükemmellik Direktörü olarak atandı. GSK Türkiye Ülke Medikal Direktörlüğü görevine ise Dr. Fulya Erman getirildi.

GSK Türkiye bünyesinde Ocak 2014 tarihinden bu yana görev yapmakta olan Dr. Yıldıray Tanrıver, 1 Ocak 2017 tarihi itibarı ile Orta Doğu, Kuzey Afrika, Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu (MENA/CIS) Medikal Mükemmellik Direktörü görevine atandı.

GSK Türkiye Ülke Medikal Direktörlüğü görevine ise Dr. Fulya Erman getirildi. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun olan Erman, Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi’nde Radyasyon Onkolojisi alanında uzmanlık eğitimini ve İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Biyokimya Doktorası’nı tamamladı.

1996-1999 yılları arasında Türk Kanser Vakfı Onkoloji Merkezi’nde Radyasyon Onkoloğu olarak görev alan Erman, kurumsal hayatına 1999 yılında Glaxo Wellcome Türkiye’de Medikal ve Klinik Araştırmalar Uzmanı olarak başladı. Ardından GSK Türkiye’de sırasıyla; Medikal Hizmetler ve Klinik Araştırmalar Müdürlüğü ve Medikal Hizmetler ve Klinik Araştırmalar Departman Müdürlüğü sorumluluklarını yürüttü. 2007 yılında Novartis Onkoloji Türkiye Medikal Direktörü olarak çalışma hayatına devam eden Fulya, 2008 yılında GSK Orta Doğu, Kuzey Afrika & Hindistan Bölgesi Onkoloji Medikal Direktörü olarak tekrar GSK ailesine katıldı. 2010 yılından bugüne Roche Türkiye Medikal Direktörü olarak görev yapmakta olan Erman, Ocak 2017 itibariyle GSK Türkiye bünyesindeki yeni görevine başladı.