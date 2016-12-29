GSS borçları için son çağrı

GSS kapsamında zorunlu gelir testi yaptırmayanlar, dikkat… KPMG Türkiye SGK Hizmetleri Lideri Taner Aydaner uyardı: Faiz, gecikme zammı ve ceza ödememek için yükümlüler 2 Ocak’a kadar en yakın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na gidip, gelir testini yaptırmak zorunda

1 Ocak 2012’de zorunlu hale gelen genel sağlık sigortasıyla, Türkiye’deki herkes sağlık harcamalarında devlet güvencesine kavuştu. Bu güvenceyle birlikte okullarından yeni mezun olan, çalışmayan, gelir ve aylık bağlanmayan, yarı zamanlı çalışan ve bakmakla yükümlü kapsamına girmeyenler için gelir testi zorunluluğu getirildi. Ancak zorunlu gelir testine uyulmaması ve ödenmeyen primler sebebiyle 6 milyon kişi, GSS nedeniyle devlete 10 milyar 35 milyon TL borçlandı.

Peşin ödemede faiz ve gecikme zammı siliniyor

Taner Aydaner, GSS’deki son fırsatı anlattı, gelir testini yaptırmayanları uyardı:

“6736 sayılı Kanun’la GSS borçlularına yeni bir şans tanındı. Bu fırsat, daha önce teste girmeyenlere, 2 Ocak’a kadar testi tamamlamaları halinde borçlarının faiz ve gecikme cezası silinerek anaparayı taksitle ya da peşin ödeme imkanı tanıyor. Uygulama, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’nda gerçekleştiriliyor. 2 Ocak’a kadar testi yaptıranlar kısmi aftan yararlanabiliyor. Teste girdikten sonra çıkan borcunu peşin ödeyenlerin faiz, gecikme zammı ve cezaları siliniyor. Yani borcunun sadece ana parasını ödüyor. Taksitle ödemeyi tercih edenler ise gecikme zammı ile cezadan kurtuluyor.”

Sağlık hizmetine kavuşacaklar

Aydaner, “Bunun yanı sıra GSS gelir testine girenler sadece borçtan kurtulmuş olmuyor, borçları nedeniyle hizmetlerinden yararlanamayan bu kişiler, yapılandırma sonrasında ilk taksiti ödedikten sonra sağlık hizmeti almaya da başlayabilecekler” dedi.

Farklı çalışmalar var

Bu konuyla ilgili farklı çalışmaların yürütüldüğünü belirten Aydaner, şu bilgiyi verdi:

“Bu projeler arasında GSS prim tutarlarının 50 TL’ye sabitlenmesi bulunuyor. Bu çalışmayla birlikte hem vatandaşların ödemesinin hem de SGK’nın takip ve tahsilatının kolaylaştırılması amaçlanıyor.

Şu anda gelir testi kapsamında;