Güncel medikal bilgiye ulaşmak artık daha kolay! Medikaynak Mobil Uygulaması

Medikal bilgiye erişimde sağlık profesyonellerinin en önemli ihtiyaçları tek bir mobil uygulamada toplandı. Medikaynak mobil uygulaması sağlık profesyonellerinin bilimsel araştırma ve klinik pratiklerine yardımcı olacak birçok servis ve kapsamlı içeriği sürekli güncelleyerek tıbbın hizmetine sunuyor.

Klinik Pratiğine Destek

Sağlık profesyonelleri için hazırlanan medikal haberlerle birlikte, Türkiye’nin en güvenilir ilaç bilgi bankası olan RxMedia Pharma içeriklerine doğrudan erişim sağlıyor. Medikaynak aynı zamanda hekim ihtiyaçlarına yönelik tasarlanmış, klinik pratiğini hızlandıracak ve kolaylaştıracak farklı tedavi alanlarına yönelik 20’den fazla hesaplama aracını da barındırıyor.

Medikal Bilgiye Hızlı Erişim

Roche’un hizmet verdiği tedavi alanları dahilinde hekimler Medikaynak üzerinden kolayca literatür talebinde bulunabiliyor. İlgili alanın medikal sorumlusu ile görüşmek isteyen sağlık profesyonelleri ise canlı medikal destek talebinde bulunarak yüz yüze görüşmeyi beklemeden hızlıca toplantılarını gerçekleştirebiliyorlar.

Bunun dışında sağlık profesyonelleri yıl içerisinde gerçekleşecek kongre ve etkinlikleri tüm detaylarıyla Medikaynak üzerinden takip edebiliyorlar.

Medikal Eğitimler Artık Online

Tüm dünyada hızla yaygınlaşan uzaktan eğitim, fiziksel bariyerleri ortadan kaldırarak bireysel gelişimi hızlandırıyor. Mesleki bilgilerini güncel tutmak ve yenilemek isteyen sağlık profesyonelleri de, fikir lideri hocaların anlatımlarıyla hazırlanan eğitimlere Medikaynak üzerinden erişebiliyorlar.

Medikaynak’a Erişmek Çok Kolay!

3.500’den fazla hekim ve eczacının aktif olarak kullandığı Medikaynak’ın tüm içerik ve servislerine erişmek için ise üye olmak yeterli.

Medikaynak mobil uygulamasını Appstore’dan indirmek için linke tıklayın: https://itunes.apple.com/us/app/medikaynak/id1106856669?mt=8

Google Play Store’dan indirmek için aşağıdaki linke tıklayın: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.roche.medikaynak&hl=tr

Medikaynak’a web üzerinden ulaşmak için www.medikaynak.com adresini ziyaret edebilir, üye ol seçeneğinden hızlıca üyeliğinizi gerçekleştirebilirsiniz.