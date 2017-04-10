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Günde bir saat sosyal medya, çocukların mutluluğunu azaltıyor

Günde bir saat sosyal medya, çocukların mutluluğunu azaltıyor Paylaş :

  |   Kategori: Medyada Sağlık Haberleri

Facebook, Instagram, Snapchat gibi sosyal medya siteleri ve uygulamalarında günde bir saat geçiren çocukların mutsuzluğu artıyor. İngiliz The Times gazetesinde yer alan habere göre sosyal medyada daha fazla vakit geçiren çocuklar, daha az geçiren akranlarına göre dersleri, okulları, görünüşleri, aileleri ve genel olarak hayatları hakkında daha mutsuz olurken arkadaşlıkları konusunda daha mutlu hissediyorlar.

Gazetenin eğitim editörü Rosemary Bennett’in imzasını taşıyan habere göre sosyal medyada bir saat vakit geçirmek, çocukların hayatlarıyla ilgili “tamamen mutlu” hissetme ihtimalini yüzde 14 oranında azaltıyor.

Sheffiel Üniversitesi’nin yürüttüğü araştırmanın sonuçları Kraliyet Ekonomik Topluluğu ile paylaşılacak.

Faydalı bulanlar da var

Gençlerin sosyal medyada geçirdiği vaktin alkol ve sigara gibi zararlı alışkanlıklara başlama ihtimalini azalttığı gerekçesiyle bunu destekleyenler olduğu gibi sosyal medyanın gençlerin akıl sağlığına zarar verdiğini düşünenler de var.

Bazı araştırmalara göre sosyal medya kullanımı özellikle kız çocuklarının görünüşleriyle ilgili mutsuz olmasına yol açıyor.


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