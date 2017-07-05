Güneş koruyucularında kanser tehlikesi

Avobenzon, dünyada yaygın olarak kullanılan çok popüler bir güneş koruyucudur. Bu bileşik UV ışınlarının cilde zarar vermesini engeller. Fakat içerdiği bileşimler, klor ve güneş ışığıyla reaksiyona girdiğinde, kanser riskini artırarak ölümcül olabilir. “Kanser olmak istemiyorsanız, yüzmeye giderken güneş koruyucu sürmeyin” diyen Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Betül Görgen, koruyucular hakkında önemli bilgiler verdi:

“Avobenzone, dünya çapında çok popüler bir güneş koruyucu. Çeşitli dalga boylarındaki güneş ışığını absorbe ederek ciltte oluşabilecek hasarın önüne geçiyor. Ancak cildi koruması için kullanılan kimyasal, klor ve UV ışınlarıyla reaksiyona girerek toksik hale dönüşüyor.

Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi uzmanları tarafından yapılan deneylerde, aşırı derecede toksik bulunan kimyasallar, ölümcül tümör gelişimi ve kısırlıkla bağlantılı bulundu.

Kozmetik ürünlerde de kullanılıyor

Popüler kozmetik ürünlerde yer alan bazı kimyasallar, çevresel faktörlerle reaksiyona girerek, çok daha toksik ve zararlı formlara dönüşebilmektedir.

Dünya üzerinde milyonlarca insan Avobenzon içeren güneş koruyucuları kullanıyor. Çünkü bu madde UV ışınlarını absorbe ediyor. Güneş koruyucular kadar, bazı kişisel bakım ürünleri de (makyaj malzemeleri, nemlendiriciler ve dudak merhemleri) bu maddeyi içeriyor.

Korunmasız olarak güneşe maruz kalmanın cilt kanseriyle bağlantısı kesin olarak bilindiğinden, güneş koruyucuları tümüyle reddetmek doğru olmaz.

Araştırmacılar şimdi bu kimyasal etkileşimin deniz suyunda mı ve havuz suyunda mı daha fazla olduğu konusuna yoğunlaşmaktadır.

Kısırlığa yol açıyor

Nisan ayında Danimarka’da yapılan bir araştırmanın sonuçları, güneş koruyucuların sperm hücrelerini tahrip ederek kısırlığa yol açtığını ortaya çıkardı.

Güneş ışınlarını bloke eden ürünlerde kullanılan bu maddelerin hemem hemen yarısı, kadındaki progesteron hormonuna benzer etkilere sahip. Bu da sperm hücrelerinin normal işlevini bozuyor.”

Op. Dr. Betül Görgen, bu tip bilimsel çalışmalar baz alınarak, milyonların sağlığını korumak için, bu tarz ürünlerin kısıtlanabileceğini hatta yasaklanabileceğini söylüyor.