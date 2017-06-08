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Hakkari’de ölen genç doktor ölümünde yeni detay

Hakkari’de ölen genç doktor ölümünde yeni detay Paylaş :

  |   Kategori: Medyada Sağlık Haberleri

Psikolojik sorunlar yaşadığı ileri sürülen ve Hakkari’de başına poşet geçirilmiş halde ölü olarak bulunan Pevrul Tana’nın bileklerinde de kesik olduğu tespit edildi.

Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’nde başına poşet geçirilmiş halde ölü olarak bulunan aile hekimi 25 yaşındaki Pevrul Tana’nın bileklerinde de kesik olduğu tespit edildi.
1 AY ÖNCE KIZ ARKADAŞINDAN AYRILMIŞ
Genç doktorun 1 ay önce kız arkadaşından ayrıldığı belirtilirken, psikolojik sorunlar yaşadığı ileri sürüldü. Olayla ilgili emniyet güçlerince kapsamlı soruşturma devam ederken, Dr. Tana’nın kesin ölüm nedenini otopsi raporu belirleyecek.
‘ODASINDA OĞLUMU ÖLDÜRMÜŞLER’

Gazete Habertürk’ten Mehmet Kayahan’ın haberine göre Tana Konya’da defnedilirken, acılı baba Abdullah Tana “İzne ayrıldığı gün evinde odasında oğlumu öldürmüşler. Bir an önce katillerinin bulunmasını istiyorum” diye gözyaşı döktü. Emniyet müdürlüğü tarafından olayla ilgili inceleme büyük bir titizlikle sürdürülürken, Pevrul Tana’nın intihar mı ettiği, cinayete mi kurban gittiği otopsi raporu sonucu ortaya çıkacak.


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