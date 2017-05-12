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Hamile doktora saldıran 2 zanlıdan 1’i tutuklandı

Hamile doktora saldıran 2 zanlıdan 1’i tutuklandı Paylaş :

  |   Kategori: Medyada Sağlık Haberleri

Konya’da aracına çarptıkları iki aylık hamile doktoru silahla yaraladıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 2 zanlıdan 1’i tutuklandı. Merkez Selçuklu ilçesi Beşyol Kavşağı’nda yaşanan olayın ardından adliyeye sevk edilen zanlılar İsmail U. ve Hasan Ç’nin savcılıkça ifadeleri alındı. Mahkemeye sevk edilen zanlılardan Hasan Ç. tutuklandı, İsmail U. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Konya’da dün İsmail U. yönetimindeki 42 EM 226 plakalı hafif ticari araç, Beşyol Kavşağı’nda trafik ışıklarında bekleyen, aile sağlık merkezinde uzman doktor Aliye Avcı (35) idaresindeki 42 FGE 36 plakalı otomobile arkadan çarpmıştı. Kaza sonrası aracından inen İsmail U. (37) ile yanındaki Hasan Ç. (24), Avcı’ya tepki göstermişti.

Şüphelilerden birinin yanında taşıdığı silahla ateş etmesi sonucu yaralanan Avcı, 112 Acil Servis ekiplerince Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Avcı’nın bacağındaki merminin, hamilelik nedeniyle ameliyat sırasında narkoz verilemeyeceği için doğumdan sonra alınacağı belirtilmişti. Olayla ilgili gözaltına alınan İsmail U. ile Hasan Ç, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.


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