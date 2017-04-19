Hamilelik diş kaybına mı sebep oluyor?

Hamilelik bir kadının hayatının en özel dönemlerinden biridir. Vücudunuzda kendi canınızdan bir parça büyürken, metabolik olarak da birçok değişiklik meydana gelmektedir. Hormonal değişiklikler, fizyolojik özelliklerinizi değiştirirken bir yandan da duygusal olarak sizleri etkilemektedir. Dent B&B’den Diş Hekimi ve Ortodonti Uzmanı Dr. Burak Büyüktürk, bu dönemdeki özellikle hormonal değişiklikler (östrojen ve progesteron) ağız ve diş sağlığını etkilediğini ifade ediyor.

Toplumumuzda hamileliğin diş kaybına sebep olur düşüncesini Diş Hekimi ve Ortodonti Uzmanı Dr. Burak Büyüktürk hakkında şunları söyledi;

“Hamilelik diş kaybına direk sebep olmaz fakat bu dönemde yetersiz ağız bakımı nedeniyle diş eti hastalıkları ve diş çürümeleri oluşabilir. Diğer bir konu ise çocuğun kalsiyum ihtiyacını anneden karşıladığı için dişlerin çürüdüğü düşüncesidir. Fakat bu gerçeği yansıtmamaktadır. Çünkü bebek anneden kalsiyum ihtiyacını öncelikle annenin yediği besinlerle karşılamaktadır. Anne, bebek ve kendisi için alması gereken günlük kalsiyum miktarını alamadığında kalsiyum ihtiyacı öncelikle olarak dişlerden değil kemiklerden karşılanır.”

Hamilelikte ağız ve diş sağlığının bozulmasının sebepleri:

Hamilelik döneminde yeme alışkanlıklarının değişmesi önemli bir etkendir. Özellikle tatlı yeme ihtiyacı artanlarda risk daha fazladır. Ayrıca yemek yeme saatlerinin değişmesi de diş sağlığını etkiler.

Bulantı ve kusmalar nedeniyle diş fırçalamak genelde unutulmakta, bu da çürüklerin artmasına yol açmaktadır. Ayrıca hamilelik sırasında çok fazla kusan kişilerde dişlerde aşınmalar da meydana gelebilir.

Hormonlardaki artış dişetlerini etkiler. Dişetlerinde şişlik, kanama, ağrı oluşabilir. Ayrıca ağız mukozası da hassastır.

Hamilelik oldukça uzun bir süreçtir. Hamile kalmadan önce diş hekimine başvurulmaması, ağız ve diş sağlığının ihmal edilmesi, çürük dişlerin tedavisinin ertelenmesi, diş taşları ve tartarların temizlenmemesi gibi nedenler, hamilelik esnasında çok fazla sıkıntılı dönemlerin yaşanmasına neden olmaktadır.

Hamilelikte diş sağlığı için nelere dikkat edilmelidir?

Dişler düzenli olarak fırçalanmalıdır. Hamilelik döneminde dişetleri daha fazla etkilendiği için etkin bir plak temizliği çok önemlidir.

Hamilelik öncesi detaylı bir muayene yapılıp mevcut problemler hamilelik öncesi tedavi edilmelidir.

Kusma sonrası ağız temiz suyla çalkalanmalıdır. Ağız ortamına yüksek pH’lı (asidik ortam pH=1) mide asitinin ve içeriğinin gelmesi nedeniyle dişlerde aşınmalar meydana gelmektedir. Bu nedenle dişler kusmadan en az 30 dakika sonra fırçalanmalıdır. Aksi takdirde asitin dişlere daha kolay nüfuz etmesine ve aşınmaların artmasına sebep olabilirsiniz.

Hamilelik boyunca A,C,D vitaminlerini almayı ihmal etmemeli, Fosfor ve kalsiyum açısından zengin besinler tüketilmelisiniz. Süt ve süt ürünleri, et, balık, yumurta dengeli bir şekilde tüketilmelidir.

Ilık tuzlu su ya da ağız gargaraları ile ağız bakımı desteklenmelidir.

Özellikle hamileliğinizin 3-6 ayları arasında diş hekiminize diş kontrol ve ağız bakımını yaptırmanızda fayda vardır.

Hamileyken diş tedavisi yapılır mı?

Hamileliğin ilk 3 ayı bebeğin gelişim dönemidir ve riskli bir dönemdir. Bu dönemde zorunlu haller dışında diş tedavilerinden genellikle kaçınılmaktadır. 2. trimester denilen 3-6 ay arası en güvenli dönemdir. Bu dönemde bebeği de etkileyebilecek enfeksiyon ve acil diş tedavileri doktorunuzun da önerileri doğrultusunda tedavi edilebilir. Son 3 aylık dönem ise hareketlerin kısıtlandığı bir dönem olduğu için koltukta uzun süreli işlem yapmak zordur ve acil işlemler dışındaki işlemler hamilelik sonrasına bırakılmalıdır.