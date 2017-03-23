Hamilelikte tuz tüketimi hakkında bilmeniz gerekenler

Hamilelik sürecinde annenin doğru beslenmesi, bebeğin sağlığını yakından ilgilendiriyor. Bu dönemde yaygın olarak görülen aşırı tuz ve şeker kullanımı, hem anneye hem de bebeğe zarar verebiliyor. Memorial Hizmet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Op. Dr. Hüseyin Mutlu, hamilelik döneminde tuz ve şeker tüketiminde dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.

Hamilelikte tuzu tamamen kesmeyin

Hamilelik döneminde anne ve bebek sağlığını etkilediği gerekçesiyle tuzu tamamen kesmek doğru bir yaklaşım değildir. Anne ve bebeğin sağlığı için diğer elementler gibi sodyum yani tuza da ihtiyaç vardır. Tuzu tamamen kısıtlamak yerine yemeklerin ve sebzelerin lezzetini sağlayacak oranda kullanılmasına dikkat edilmelidir. Günde bir çay kaşığını geçmeyecek şekilde kullanılan tuz anne veya bebeğe bir zarar vermemektedir. Ancak hamilelik öncesinde yüksek tansiyon sorunu olan anne adaylarının tuzu tamamen kısıtlamaları gerekebilmektedir.

Aşırı tuz kalp ve böbreğinizi etkileyebilir

Gebelik döneminde fazla tuz tüketilmesi aşırı sıvı birikimiyle birlikte, özellikle bacaklarda ve yüzde ödeme neden olabilmektedir. Yüksek tansiyonla birlikte böbrekler ve kalbi de etkileyen aşırı tuz tüketimi, anne adayında ağır tablolar oluşturabilmektedir. Hamileliğin her döneminde tüketimine dikkat edilmesi gereken tuz kullanımı, ciddi mide rahatsızlıklarına da yol açarak kalitesiz bir gebelik süreci yaşanmasına yol açabilir.

Hamilelikte şeker kontrolünü ihmal etmeyin

Hamilelik döneminde, hormonlarının şeker metabolizmasında diyabet hastalığına benzer bir tablo oluşturmasıyla ortaya çıkan gebelik şekeri belirti vermeden ilerleyebilir. Klasik diyabetteki gibi ağız kuruması, sık idrara çıkma ve aşırı su tüketimi hamilelikte zaten görülen belirtilerdir. Gebelik şekeri varlığını ortaya koyabilmek için hamileliğin 24-28 haftaları arasında şeker yükleme testi yapılması gerekmektedir.

Gebelik şekeri erken doğuma neden olabilir

Gebelikte görülen diyabet hastalığının fazla şeker tüketilmesi ile direkt ilgisi bulunmamaktadır. Ailesinde diyabet hikayesi olan anne adaylarının yanı sıra:

Önceki hamilelikte gebelik şekeri teşhisi konulan

35 yaşından büyük

Polikistik over sendromu olan

Önceki doğumunda 4 kg. üzeri bebek dünyaya getiren

Hamilelikte sigara kullanan anne adayları gebelik diyabeti bakamından risk altındadır.

Plasenta yoluyla beslenen bebek annedeki yüksek şekerden olumsuz etkilenmektedir. Bebeğin iri doğmasına neden olabilen gebelik şekeri kontrol altına alınmazsa, akciğerlerin gelişememesi; doğumsal bozukluklar, erken doğum hatta bebeğin kaybına bile neden olabilmektedir. Hamilelikte saptanan gebelik şekeri genellikle bebek dünyaya geldikten sonra düzelmektedir. Ancak, doğum yapan annelerin yaklaşık % 10’unda gebelik diyabeti kalıcı diyabet hastalığı olarak devam edebilir.

Masum sandığınız gıdalara dikkat edin

Anne bebek sağlığı bakımından hamilelik döneminde tüketilen besinlere dikkat edilmelidir. Her ne kadar gebelik şekerinin tatlı tüketimiyle direkt olarak bir ilgisi bulunmasa da yoğun şeker içeren tatlılardan uzak kalmak önemlidir.