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Hamileyken hamile kaldı üçünü de doğurdu!

Hamileyken hamile kaldı üçünü de doğurdu! Paylaş :

  |   Kategori: Medyada Sağlık Haberleri

İngiliz Jonale Broad nadir yaşanan bir tıp olayıyla iki haftada iki kere hamile kaldı. Broad, her iki doğumu da gerçekleştirdi. İngiltere’nin Canterbury kenti, nadir yaşanan bir doğuma sahne oldu. 37 yaşındaki Jonale Broad ve eşi çocuk sahibi olmaya karar verdi. Jonale Broad, hamile olduğunu anladıktan sonra gittiği kontrollerde üçüzlerinin olacağını öğrendi. Broad, üçüzlere aynı anda hamile kalmadığını öğrendi. Gebelik üstüne gebelik (superfoetation) adı verilen bu nadir olay nedeniyle Jonale Broad, ilk olarak çift yumurta ikizleri Kathleen ve Delilah’a 2 hafta sonra ise Tabitha’ya hamile kalmıştı.

Annenin doktoru, Delilah’ın gelişiminin durması üzerine 32’nci haftada doğumu gerçekleştirme kararı aldı. Şu anda 18 aylık olan üçüzlerden Tabitha, 2 hafta küçük olmasına rağmen kardeşlerine tıpatıp benzemesi nedeniyle dikkat çekti. Anne Broad, yaşadığı mucizeyi şöyle anlattı: “İlerleyen yaşımız nedeniyle çocuk yapma girişimlerimizin uzun süreceğini tahmin ediyorduk. Bu girişimler sırasında 2 kez hamile kaldığımı öğrenmek benim için büyük sürpriz oldu. Kendimi çok şanslı hissediyorum.”


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